Acqua detox, funziona davvero? Il mito della purificazione che nessuno ti ha spiegato

Le acque aromatizzate con limone, cetriolo, zenzero e menta hanno invaso i social come rimedio universale per sgonfiarsi e purificarsi. Ma c’è un problema di base: il termine “detox” non esiste in medicina.

È un’invenzione del marketing, non della fisiologia. Il corpo umano è già dotato di sistemi di depurazione efficientissimi: fegato e reni lavorano 24 ore su 24 per filtrare ed eliminare le sostanze di scarto, senza bisogno di beveroni miracolosi. L’acqua detox non accelera questo processo, non scioglie i grassi e non brucia calorie.

L’unica differenza rispetto all’acqua semplice è il sapore. Quindi, no: non “pulisce” l’intestino, non “sgonfia” l’addome in modo magico, e non sostituisce una dieta bilanciata. È una bevanda come un’altra, con un nome che suona bene ma che, dal punto di vista chimico, è vuoto di significato.

Il vero vantaggio è l’idratazione (e la sostituzione delle bibite zuccherate)

Se l’acqua detox non fa miracoli, perché berla? Perché aiuta a bere più acqua, e questo è già un ottimo risultato. Molte persone faticano a raggiungere la quantità giornaliera raccomandata di liquidi, e un’acqua resa più gradevole da fette di limone, cetriolo o menta può diventare un’alleata preziosa. Inoltre, se l’acqua detox ti permette di dire addio a bibite gassate, succhi di frutta industriali o bevande zuccherate, il beneficio è reale: riduci l’apporto di zuccheri e calorie senza rinunciare al piacere.

La sensazione di “leggerezza” che molti attribuiscono a queste acque è dovuta principalmente all’idratazione (che contrasta la ritenzione idrica) e all’effetto diuretico di alcuni ingredienti come il cetriolo o lo zenzero. Ma non aspettarti di vedere sparire il grasso addominale in una settimana: nessuna acqua, neanche la più “detox”, ha questo potere.

Il rischio nascosto: quando bere troppo diventa pericoloso (e le diete detox che fanno male)

L’altro lato della medaglia è spesso trascurato. Seguire regimi detox estremi, bevendo litri di acqua aromatizzata in sostituzione dei pasti, può portare a una pericolosa diluizione dei sali minerali nel sangue, una condizione nota come iponatriemia. Esistono casi documentati di persone finite in ospedale dopo aver esagerato con queste pratiche. Per una persona sana, bere acqua fa bene, ma l’eccesso è controproducente.

Il limite di assunzione sicura è considerato di circa 1-1,5 litri all’ora, ma ben oltre quella soglia si rischiano squilibri elettrolitici. Integra l’acqua aromatizzata in una routine equilibrata, senza sostituire i pasti o affidarti a diete “purificanti” che, nella migliore delle ipotesi, sono inefficaci e, nella peggiore, dannose. Le acque detox sono un ottimo modo per rendere più piacevole l’idratazione quotidiana, ma la vera detox la fanno già i tuoi reni e il tuo fegato. Gratuitamente, e senza bisogno di brocche colorate in frigorifero.