Acconciature capelli riga centrale: le migliori in assoluto e a chi stanno bene

La riga centrale è tornata a dominare le tendenze beauty, complice il suo effetto ordinato, simmetrico e chic. C’è chi la ama da sempre e chi l’ha riscoperta grazie a TikTok e Instagram, ma una cosa è certa: è molto più versatile di quanto si pensi.

Vero, è amata e odiata, ma io penso che sia giusto darle una possibilità, specialmente adesso che è tornata in tendenza. Pertanto, sto per svelarti le migliori acconciature capelli con riga centrale e a chi stanno bene.

Acconciature capelli con riga centrale, le 3 più trendy in assoluto: raccolto basso

Il raccolto basso con riga centrale è uno dei look più semplici e sofisticati da realizzare. Si tratta di una pettinatura che lascia il viso scoperto e mette in risalto zigomi e mandibola. Si può realizzare con capelli super lisci per un effetto “clean girl”, oppure leggermente spettinati per un tocco più soft e naturale.

Perfetto per chi ha un viso ovale o triangolare, valorizza anche i tratti più marcati. Chi ha un viso tondo può lasciar cadere due ciocche frontali per allungare otticamente il volto.

Treccia bassa

Una treccia bassa e morbida, fatta partendo da una riga centrale ben definita, è l’acconciatura ideale per un look femminile e rilassato.

Puoi optare per la classica treccia a tre ciocche oppure osare con una treccia a spina di pesce. L’importante è mantenere il volume e lasciare qualche ciocca libera per un effetto “messy chic”.

Questa acconciatura addolcisce i tratti, quindi è l’ideale per chi ha un viso quadrato o rettangolare. Dona un tocco romantico e si abbina perfettamente a outfit casual o boho-chic.

Capelli sciolti mossi, un classico che funziona sempre

I capelli sciolti, leggermente mossi, con una riga centrale precisa sono un classico intramontabile che negli ultimi anni è diventato uno dei look più amati dalle celeb e dalle influencer

Il risultato è un effetto naturale ma curato, che valorizza la struttura del viso senza sembrare “troppo”. Ideale per chi ha un viso ovale o allungato, ma anche chi ha lineamenti irregolari può usarla per bilanciare le proporzioni. In generale, i capelli mossi aiutano a dare volume e movimento.

Per onde morbide e durature, usa una piastra a onde larghe oppure arrotola i capelli con un foulard la sera prima. Una passata di olio leggero sulle punte darà brillantezza senza appesantire.

Prima di procedere a fare una di queste acconciature, lava i tuoi capelli e applica una maschera sulla tua chioma. In questo modo apparirai ancora più bella.