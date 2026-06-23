A che ora accendere il climatizzatore per non spendere una fortuna

Accenderlo tardi, quando la casa è già surriscaldata, significa fargli compiere uno sforzo enorme per abbassare la temperatura, con un consumo energetico molto più alto. L’ideale è farlo funzionare in modo costante dalle 9 fino a sera, senza spegnerlo durante le brevi assenze, perché il riavvio richiede più energia di un mantenimento in funzione. La regola è: accendi prima che il caldo entri, non dopo.
La temperatura giusta e l’orario per spegnere: i gradi che fanno la differenza
Impostare il climatizzatore a 18°C non lo farà raffreddare più in fretta, ma farà lievitare i consumi del 6-8% per ogni grado in meno. La temperatura ideale per il comfort e il risparmio è tra i 25°C e i 27°C di giorno, con un differenziale di massimo 6-8°C rispetto all’esterno. Mantenere una temperatura costante è più efficiente che abbassarla e alzarla di continuo.
La sera, quando il sole tramonta e l’aria esterna inizia a rinfrescarsi, puoi spegnere il climatizzatore intorno alle 19 e approfittare della ventilazione naturale aprendo le finestre. Per la notte, i modelli moderni hanno la modalità Sleep, che aumenta gradualmente la temperatura mentre dormi, garantendo comfort e riducendo i consumi. Il segreto è non esagerare con il freddo: pochi gradi in meno bastano per stare bene.
Il caldo si combatte anche prima di accendere: i gesti che fanno la differenza
Prima di accendere il climatizzatore, apri le finestre per far uscire l’aria calda e umida accumulata durante il giorno, soprattutto se hai cucinato o fatto la doccia. Tieni tende e persiane chiuse durante le ore più calde per proteggere la casa dall’irraggiamento solare diretto.
E se il caldo non è ancora opprimente, un ventilatore consuma da 20 a 50 volte meno energia di un climatizzatore e può farti percepire fino a 3°C in meno grazie al movimento dell’aria. Con questi piccoli accorgimenti, la bolletta non sarà più una sorpresa e la casa resterà fresca senza stress. L’estate non è un nemico: basta saperla gestire. E il climatizzatore, usato con intelligenza, diventa un alleato, non un lusso. La prossima volta che accendi il condizionatore, ricordati: l’orario giusto è la mattina, la temperatura giusta è 25-27°C, e il caldo si combatte anche prima di accendere. E la bolletta, alla fine, te ne sarà grata.