A che ora accendere il climatizzatore per non spendere una fortuna

Se aspetti che il caldo diventi insopportabile per accendere il climatizzatore, lo fai lavorare al massimo delle sue forze, con un costo in bolletta che si sente. L’ora migliore per accendere il condizionatore è intorno alle 9 del mattino, quando l’aria non è ancora rovente: l’elettrodomestico ha bisogno di meno energia per raggiungere la temperatura desiderata e mantenerla stabile durante le ore più calde.

Accenderlo tardi, quando la casa è già surriscaldata, significa fargli compiere uno sforzo enorme per abbassare la temperatura, con un consumo energetico molto più alto. L’ideale è farlo funzionare in modo costante dalle 9 fino a sera, senza spegnerlo durante le brevi assenze, perché il riavvio richiede più energia di un mantenimento in funzione. La regola è: accendi prima che il caldo entri, non dopo.

La temperatura giusta e l’orario per spegnere: i gradi che fanno la differenza

Impostare il climatizzatore a 18°C non lo farà raffreddare più in fretta, ma farà lievitare i consumi del 6-8% per ogni grado in meno. La temperatura ideale per il comfort e il risparmio è tra i 25°C e i 27°C di giorno, con un differenziale di massimo 6-8°C rispetto all’esterno. Mantenere una temperatura costante è più efficiente che abbassarla e alzarla di continuo.

La sera, quando il sole tramonta e l’aria esterna inizia a rinfrescarsi, puoi spegnere il climatizzatore intorno alle 19 e approfittare della ventilazione naturale aprendo le finestre. Per la notte, i modelli moderni hanno la modalità Sleep, che aumenta gradualmente la temperatura mentre dormi, garantendo comfort e riducendo i consumi. Il segreto è non esagerare con il freddo: pochi gradi in meno bastano per stare bene.

Il caldo si combatte anche prima di accendere: i gesti che fanno la differenza

Prima di accendere il climatizzatore, apri le finestre per far uscire l’aria calda e umida accumulata durante il giorno, soprattutto se hai cucinato o fatto la doccia. Tieni tende e persiane chiuse durante le ore più calde per proteggere la casa dall’irraggiamento solare diretto.

E se il caldo non è ancora opprimente, un ventilatore consuma da 20 a 50 volte meno energia di un climatizzatore e può farti percepire fino a 3°C in meno grazie al movimento dell’aria. Con questi piccoli accorgimenti, la bolletta non sarà più una sorpresa e la casa resterà fresca senza stress. L’estate non è un nemico: basta saperla gestire. E il climatizzatore, usato con intelligenza, diventa un alleato, non un lusso. La prossima volta che accendi il condizionatore, ricordati: l’orario giusto è la mattina, la temperatura giusta è 25-27°C, e il caldo si combatte anche prima di accendere. E la bolletta, alla fine, te ne sarà grata.