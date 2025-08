3 spiagge della Croazia bellissime e da vedere almeno una volta nella vita

Ti svelo 3 bellissime spiagge croate, le migliori in assoluto: non puoi non visitarle se vai lì!

Sai che ci sono delle spiagge croate bellissime e che devi vedere almeno una volta nella vita? Ti assicuro che ti lasceranno senza fiato.

Il mix tra sabbia dorata, acque così cristalline da permettere di vedere il fondo e ottimi servizi rendono l’esperienza indimenticabile. Se vai in Croazia in estate devi assolutamente andarci.

Facilmente raggiungibile dall’Italia in auto, traghetto o volo low-cost, la Croazia offre centinaia di spiagge.

Oggi però ti parleremo nello specifico delle migliori 3 spiagge croate. Sei pronta a cominciare questo viaggio? Bando alle ciance, non perdiamo altro tempo.

3 bellissime spiagge della Croazia: le migliori e più gettonate in assoluto

Conosciuta anche come “il Corno d’Oro”, Zlatni Rat è probabilmente la spiaggia più nota della Croazia. Si trova sull’isola di Brač, vicino alla cittadina di Bol.

Sai cosa la rende famosa in primis? La sua buffa forma a lingua di sabbia che si allunga nel mare Adriatico e cambia leggermente direzione a seconda delle correnti e del vento.

Qui l’acqua è trasparente e la sabbia è composta da piccoli sassolini levigati.

In più ci sono anche tantissime attività adatte a tutte le età: windsurf, kayak, snorkeling.

Sei pigra? Allora hai l’occasione di goderti qualche ora di relax totale all’ombra dei pini.

Sappi inoltre che questa spiaggia è perfetta sia per le famiglie che per i giovani. E anche se vuoi semplicemente andarci con le tue amiche.

Se ami le calette segrete e selvagge, Stiniva Beach è un paradiso da non perdere. Situata sull’isola di Vis, questa spiaggia è racchiusa tra alte scogliere bianche che creano un anfiteatro naturale mozzafiato.

Una volta arrivata ti sembrerà di essere finita direttamente nella scenografia di un film.

Il contrasto tra le rocce e il mare azzurro ti lascerà senza parole.

C’è un unico neo e cioè che raggiungerla non è semplicissimo.

Puoi arrivare via mare in barca oppure scendendo a piedi da un sentiero. Si parla di circa 20 minuti di camminata, ma ti assicuro che vale ogni passo.

La spiaggia è di ciottoli, quindi porta con te delle scarpette da scoglio per evitare di stare scomoda o peggio farti male.

La spiaggia di Sakarun ha sabbia chiara e soffice. Per questo viene spesso paragonata a quelle tropicali.

Si trova sull’isola di Dugi Otok, e offre un litorale ampio, acque bassissime per metri e metri (il ché la rende perfetta per i bambini) e una tranquillità unica.

Circondata da pinete profumatissime, è ideale per chi cerca una giornata all’insegna del relax, magari per staccare da lavoro o dalle incombenze quotidiane.

Sakarun è attrezzata con alcuni bar, lettini e ombrelloni. E con questo splendido paradiso concludiamo la nostra rassegna delle migliori spiagge croate!

Stai per andare in questo Paese? Attenzione, ci sono 3 cose che devi sapere prima di andare in vacanza in Croazia. Consulta la guida e non arrivare impreparata!