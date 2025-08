I 3 migliori sandali con tacco a punta, trend dell’estate 2025: se li hai tutte ti invidiano

Quest’estate ci ha regalato e ci sta regalando dei trend pazzeschi, super iconici: dallo splendido smalto corallo rivelazione dell’estate 2025 fino ai sandali di cui sto per parlarti.

Ebbene sì sono anni che i sandali, proprio in generale, dominano le tendenze. Ma quelli di cui sto per parlarti sono una vera novità, destinati a far parlare tutte per i prossimi mesi.

Non mi sorprenderei se tornassero sulla cresta dell’onda anche nell’estate prossima, per intenderci. Se dico così, vuol dire che sono davvero favolosi e soprattutto super versatili.

Perché sì, le tendenze degli ultimi anni ce lo hanno dimostrato: se non è tutto, la versatilità ricopre una grande importanza nel successo di un capo.

I 3 migliori con tacco a punta: tutte te li invidieranno

Oggi voglio però concentrarmi su dei modelli di sandalo tacco a punta nello specifico. Sono i migliori in assoluto, quelli che tutte vogliono, ambitissimi.

Manolo Blahnik BB Pointed Toe Sandals è il simbolo di eleganza senza tempo. Realizzato in pelle di altissima qualità, disponibile nelle intramontabili tonalità nude o nero, questo sandalo combina raffinatezza e comfort.

Il tacco sottile slancia la figura, mentre la punta affilata dona un’allure sofisticata che si adatta perfettamente a ogni occasione, da un cocktail elegante a una cena romantica.

Indossare un paio di Manolo Blahnik BB significa avere ai piedi un pezzo di storia della moda, un vero e proprio investimento in stile che non passa mai di moda.

Il Jimmy Choo Minny 100 Sandals è invece per chi non teme di farsi notare. Questo modello si distingue per la punta affusolata e per i dettagli scintillanti in cristalli che aggiungono quel tocco glamour indispensabile per le serate estive più fashion.

Il tacco di 100 mm è l’altezza perfetta per sentirsi sexy e comode allo stesso tempo, mentre il design raffinato con cinturino alla caviglia assicura stabilità e un fit perfetto. È il sandalo ideale per chi vuole brillare, letteralmente, in ogni occasione speciale.

I Bottega Veneta Stretch Leather Sandals rappresentano la tendenza più audace e contemporanea della stagione. Caratterizzati da un design avvolgente e realizzati con pelle elasticizzata, questi sandali colorati portano una ventata di freschezza e originalità a qualsiasi look estivo.

Il tacco a punta, insieme alla scelta di colori vibranti come il verde smeraldo o il giallo sole, fa di questo modello un must-have per chi vuole osare con stile senza rinunciare al comfort.

Perfetti per le giornate in città o per un aperitivo con le amiche, sono la scelta di chi ama distinguersi con personalità.

La cosa più bella è che, come per ogni modello trendy, ci sono sandali tacco a punta per tutti quanti i gusti. Scegli quelli che fanno per te e preparati ad essere invidiata da tutte!