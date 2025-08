I 3 migliori profumi secchi da donna dell’estate 2025: sbrigati, presto saranno introvabili

Il 2025 ha consacrato i profumi secchi come la scelta regina tra le fragranze estive: intensi ma leggeri, persistenti ma mai invadenti. E mentre i soliti agrumati sembrano ormai superati, queste 3 fragranze secche sono le più desiderate, fotografate e condivise del mese.

Ti dirò presto quali sono. Ma ti anticipo che non solo sono una delizia per l’olfatto, ma anche per lo sguardo. Come si dice sempre “l’occhio vuole la sua parte” e chi ha creato questi profumi si è proccupato di dotarli di un packaging me-ra-vi-gli-o-so.

Attenzione però: se uno di questi ti incuriosisce procuratelo subito. Ti assicuro che presto saranno praticamente sold-out ovunque.

I migliori 3 profumi secchi da donna dell’estate 2025

Il primo è “Tam Dao” di Diptyque. Lo conoscevo di nome e lo snobbavo un po’, ma poi l’ho provato in boutique. C’è bisogno che te lo dica? Una bomba.

È un profumo legnoso, con un aroma di sandalo e cipresso, ma non ti immagini quanto sia morbido e avvolgente allo stesso tempo.

È perfetto sia per il giorno che per la sera e per tutte le occasioni. Io ormai me ne sono praticamente innamorata. È virale tra le creator beauty francesi e le influencer nordiche. Presto sarà ovunque.

“You or Someone Like You” di Etat Libre d’Orange è una vera sorpresa. Appena lo spruzzi, ti avvolge con una freschezza pulita, quasi come una brezza estiva improvvisa, ma senza scivolare nella banalità.

Dopo pochi minuti, evolve in qualcosa di più secco e sofisticato, con sfumature erbacee, tocchi di menta, un accenno di rosa e una base di muschio bianco.

È la scelta ideale per chi non sopporta le fragranze dolci o floreali, ma vuole comunque lasciare il segno con qualcosa di inaspettato. La cosa migliore è che è perfetto anche quando le temperature si fanno caldissime, come quest’estate. Non appiccica e anzi crea sollievo dalla calura!

“Gaiac 10” di Le Labo non è solo un profumo, ma un’identità invisibile. Questa fragranza di nicchia ha conquistato lo status di culto tra le amanti dei profumi secchi e legnosi grazie al suo mix raffinato di legno di gaiac, incenso, muschio e cedro. Il risultato è una scia pulita, elegante e quasi mistica.

È perfetto per chi ama profumi che si fanno notare con discrezione, la scelta ideale di chi vuole sedurre senza esagerare.

È un altro di quei profumi che hanno raccolto tantissimi pareri positivi in giro, meritatamente. Piace davvero a tutte, me inclusa!

Ami i profumi? Sappi che uno dei profumi più in voga di quest’anno è stato Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent, su cui ti consiglio di informarti. È subito diventato uno dei miei preferiti in assoluto e tutte le amiche a cui l’ho fatto provare l’hanno adorato.