3 migliori colonie agrumate amatissime dagli infuencer

di

Parliamo, oggi, non di profumi qualunque ma delle migliori colonie agrumate di tutto il globo. Se ami questo tipo di fragranze, sono dei veri e propri must have.

profumo

Le fragranze agrumate occupano un posto speciale nel cuore degli appassionati di profumi, soprattutto tra chi segue trend, moda e bellezza online. C’è qualcosa nell’apertura frizzante di limone, mandarino, bergamotto o in note più rare come yuzu o pompelmo che evoca desiderio di leggerezza, freschezza, energia immediata.

Non a caso, questi profumi sono spesso scelti dagli influencer nei mesi caldi, ma anche come signature scent quotidiani: si adattano bene a giornate informali, look casual o mood rilassato, pur rimanendo eleganti.

Le 3 migliori colonie agrumate, incredibilmente amate da tutti

Tra le fragranze agrumate più amate dagli influencer e dalla beauty community, spiccano tre nomi che da anni occupano i primi posti nelle classifiche olfattive. Il primo è Acqua di Parma Colonia, un vero classico intramontabile. Raffinata, pulita, con una struttura olfattiva che parte dagli agrumi italiani più pregiati e si apre su un cuore leggermente floreale, per poi adagiarsi su un fondo legnoso elegante.

È spesso definita come una “signature scent” senza tempo, ideale per chi cerca un profumo distintivo ma mai invadente. Il suo fascino è proprio nella sobrietà luminosa e nel legame profondo con l’eleganza italiana.

A questa si affianca la celebre Neroli Portofino di Tom Ford, una fragranza che ha saputo diventare emblema di stile vacanziero chic. Ispirata alla riviera mediterranea, combina neroli, bergamotto e scorza d’arancia in una composizione solare, avvolgente, estremamente sofisticata. È il profumo perfetto per chi vuole evocare paesaggi marini, freschezza lussuosa e un lifestyle da jet set.

pezzi di arancia
Le 3 migliori colonie agrumate, incredibilmente amate da tutti – pourfemme.it

Non è raro vederla tra le preferenze di influencer che postano contenuti in location da sogno, spesso accompagnati da look minimal e dettagli curati. Infine, non può mancare una menzione a Light Blue di Dolce & Gabbana, considerata da molti la quintessenza della fragranza estiva. Incentrata sul limone siciliano, regala subito una sensazione frizzante, leggera ma ben definita.

Il suo successo deriva anche dalla capacità di adattarsi a diversi contesti: perfetta per giornate all’aperto, vacanze al mare o semplicemente per dare una sferzata di energia al quotidiano. È una fragranza accessibile, immediata, e proprio per questo molto amata da creator e influencer che vogliono trasmettere vibrazioni spensierate e mediterranee.

Come mettere il profumo agrumato

Infine, consigli degli influencer: spruzza sui vestiti (ma non troppo delicati), oppure su zone calde del corpo (dietro il collo, polsi) per far emergere meglio le note agrumate. E tieni sempre in considerazione la stagione: agrumi “brillanti” stanno meglio con climi caldi, ma alcune varianti con note verdi o speziate possono funzionare anche in autunno.

Gestione cookie