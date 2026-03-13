Vetro del forno, lo smonti e lo pulisci, il trucco me l’ha detto mia nonna

Chi cucina sul serio lo sa: il forno è un alleato silenzioso che chiede poco, ma quando pretende la sua manutenzione diventa un problema. Pulire le pareti interne è già un’impresa, ma il vetro è il vero specchio delle nostre negligenze.

Quella patina giallastra che si accumula mese dopo mese, fatta di grasso ossidato e zuccheri caramellati, non è solo antiestetica: è chimica allo stato puro. Ogni volta che apriamo lo sportello, quelle molecole bruciate continuano a degradarsi e a depositarsi, rendendo la pulizia successiva ancora più difficile. Si prova con i panni in microfibra, con gli spray del supermercato, con la forza bruta. Poi ci si arrende.

Il vetro non si pulisce, si tratta

Il vetro del forno non è un semplice cristallo. È quasi sempre un doppio o triplo strato, progettato per l’isolamento termico, e tra una lastra e l’altra si infila di tutto. Gli schizzi di sugo, il grasso della teglia, le gocce di dolce che traboccano e diventano carbonio.

Pulire solo la superficie interna, quella che vediamo, significa ignorare metà del problema. La vera incrostazione sta spesso nei bordi, nelle guide, nello spazio tra un vetro e l’altro. E lì dentro non arrivano né gli spray né le spugne. L’unico modo per aggredire quello sporco è smontare tutto, come insegnavano le nonne quando non esistevano i pirolitici e si doveva fare di necessità virtù.

Come si smonta e si pulisce il vetro del forno

Il procedimento richiede pazienza, non competenze da ingegnere. Prima di tutto, forno spento e freddo. Si apre lo sportello e si cercano le viti o le clip laterali che fissano il pannello metallico superiore e inferiore. Di solito sono due o quattro, si svitano con un cacciavite a stella. Una volta rimosse, il telaio si sgancia e i vetri vengono via. Vanno maneggiati con attenzione: sono fragili e pesano. A questo punto, la nonna usava acqua calda, sapone di Marsiglia e una notte intera di ammollo nella vasca da bagno. Oggi possiamo accelerare: si stendono i vetri su un piano, si cospargono di bicarbonato e si spruzzano con aceto bianco. La reazione effervescente solleva il grasso carbonizzato. Dopo dieci minuti, si strofina con una paglietta morbida, mai metallica per non graffiare. Per le incrostazioni ostinati, si ripete l’operazione o si lascia agire una pasta di bicarbonato e acqua per un’ora.

L’importante è asciugare perfettamente prima di rimontare. Anche una goccia d’acqua tra i vetri, una volta rimesso in funzione il forno, si trasforma in vapore e poi in macchia bianca di calcare. Si rimonta seguendo l’ordine inverso, stringendo le viti senza forzare. Alla fine, lo sportello si apre su un vetro trasparente come il primo giorno. E la soddisfazione, per chi cucina, vale ogni minuto speso.