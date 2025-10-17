Attenzione alla valigia, questi oggetti sono inutili, non portarli con te

Anche tu sbagli ogni volta che prepari la valigia lascia a casa questi oggetti così la tua valigia sarà più leggera e avrai più spazio.

Oggi ti stupiremo, lo sai che ci sono degli oggetti che tutti noi mettiamo in valigia, ma sono inutili? Semplice, occupano spazio e sono inutili. Quando si viaggia si sa che la valigia è indispensabile, già preparare la valigia sembra facile, ma non lo è. Alzi la mano chi non si è ritrovato con la valigia strapiena che non riesce neanche a chiudere.

Tutte noi ci siamo sedute sopra per chiuderla, ma se ti dicessi che nella valigia metti alcuni oggetti utili che possono solo occupare spazio? Non resta che scoprire quali sono gli oggetti inutili che non vanno messi in valigia così sarà più leggera, funzionale, così viaggerai senza stress.

Non mettere questi oggetti inutili in valigia

Non c’è cosa più bella ed emozionante che preparare la valigia, perché segna l’inizio di un viaggio, vacanza. Ogni volta farlo ci trasmette serenità, felicità, emozione, ma anche ansia di dimenticare qualcosa di davvero indispensabile. Vediamo quali sono gli oggetti che possiamo fare almeno di mettere in valigia, solo così viaggeremo sereni, con una valigia che pesa di meno.

Iniziamo subito a scoprire gli oggetti inutili che non andrebbero in valigia.

1. Asciugamani e phon. È inutile mettere in valigia perché molte strutture ricettive li forniscono, occupiamo spazio inutile in valigia. Ovviamente per essere sicuri si consiglia di accertarsi che la struttura dove pernotteremo li ha in dotazione. Se non ci sono in dotazione basta portarsi con se il phon da viaggio e un asciugamano leggero anche in microfibra.

2. Oggetti e gioielli di valore. Potrebbe solo far aumentare la nostra ansia perché potremmo perderli o addirittura potrebbero essere rubati. Sarebbe preferibile portare con se accessori versatili e poco costosi, così da non rischiare.

3. Troppi prodotti da bagno. Le strutture ricettive solitamente forniscono bagnoschiuma, shampoo, balsamo, cuffie, pantofole quindi portarsi solo quello che non possiamo trovare. Facciamo qualche esempio: make up, struccante, creme corpo particolari, ovviamente procurarsi prodotti mini, così da risparmiare spazio. In caso di pelle delicata e sensibile si consiglia di usare i propri prodotti, quindi portarli con se.

4.Troppi vestiti. Mettere in valigia solo il necessario sia look elegante e poi abiti pratici e comodi che occupano poco volume. Inoltre puoi optare per outfit versatili e combinabili tra loro. Gli outfit necessari sono t-shirt, jeans, camicia leggera o un paio di sneakers.

5.Scarpe alte. Non ha senso portarsi troppe scarpe con il tacco, meglio scarpe comode per camminare, al massimo un paio di scarpe con il tacco. Purtroppo le scarpe sono ingombranti e pesanti, occupano spazio inutile.

6.Troppa tecnologia. Non ha senso portarsi con se il tablet, laptop, reflex, powerbank, basta solo il telefonino e il caricabatterie, si rischia di perdere qualcosa o di danneggiare o perdere qualcosa. Porta solo ciò che usi davvero.

Il segreto per una valigia perfetta

Il trucco per una valigia davvero perfetta è portare meno cose. Stilare una lista di cose che servono realmente e tutto il resto lascia a casa. Organizza la valigia con degli organizer o packing cubes, dividendo gli indumenti per tipo e rendono facilissimo trovare tutto senza disfare tutto il contenuto.