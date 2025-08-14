Uomini e Donne, clamoroso ritorno di fiamma? La verità dopo il botta e risposta social

Uomini e Donne tornerà a settembre con una nuova stagione e il pubblico non vede l’ora di conoscere chi saranno i nuovi tronisti del trono classico e del trono over.

Tanti saranno anche i cavalieri e le dame del trono over che torneranno in studio. Gli affezionati del programma, seguono i loro beniamini sui social e proprio qui si è “consumato” un botta e risposta che ha fatto presupporre un possibile ritorno di fiamma di una coppia celebre: ecco la verità.

Possibile ritorno di fiamma a Uomini e Donne? La verità

Tutti ricorderanno la tronista del trono over dell’anno scorso, Ida Platano, protagonista indiscussa di quella stagione di Uomini e Donne. Purtroppo la donna non uscì dal programma con alcun cavaliere, nonostante i tira e molla con il corteggiatore Mario Cucitore.

La storia tra i due non è mai decollata a causa di presunti tradimenti e segnalazioni che hanno minato la fiducia della tronista. I due, di recente, sono scambiati un botta e risposta sui social che ha fatto discutere. Proprio Mario Cusitore è tornato a parlare della sua esperienza con Ida durante una sessione di domande e risposte su Instagram. Il napoletano ha rivelato che se fosse stato la scelta da parte della tronista, avrebbe sicuramente risposto di sì: “Ma perché hai dubbi? Ovviamente il mio era un sì!”.

Mario ha anche confessato di aver ripreso a seguire Ida sui social, giustificando così il gesto: “Credo che non ci sia nulla di male nel farlo. Per me rimane SEMPRE speciale! E mi interessa se sta bene”. Ovviamente le parole di Mario hanno portato ad una reazione di Ida Platano, seppure indiretta. Infatti l’ex tronista ha condiviso una storia su Instagram con un sottofondo musicale che ha lasciato poco spazio all’interpretazione, in dialetto napoletano, con scritto: “Com’era quella canzone? A me n’me fott’ proprij”.

“Non mi interessa proprio” è stata la sua risposta, che ha fatto capire che non è intenzionata a riavvicinarsi al corteggiatore. Così sembrerebbe che la loro conoscenza/storia sia ancora e di più definitivamente finita (anzi, mai cominciata). Ida sembra ancora ferita mentre Mario prova affetto per lei. La tronista comunque non vuole saperne e continua per la sua strada, avendo voltato completamente pagina.