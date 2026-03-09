Unghie in gel come farle durare a lungo prima del prossimo ritocco

Lucide, resistenti e sempre curate: la ricostruzione in gel è tra le tecniche più amate, ma per mantenerla perfetta più a lungo servono alcune attenzioni quotidiane. Le unghie in gel sono una delle soluzioni più diffuse per chi desidera mani sempre ordinate e una manicure duratura. Questo trattamento permette di rinforzare l’unghia naturale e ottenere una superficie liscia e brillante che può durare diverse settimane. Tuttavia, la durata dipende molto anche da come vengono curate dopo il trattamento. Capire come far durare le unghie in gel più a lungo significa adottare piccoli accorgimenti quotidiani che aiutano a preservare la struttura del gel e a mantenere l’aspetto della manicure fino al prossimo ritocco. Le abitudini che aiutano a preservare la manicure …

Lucide, resistenti e sempre curate: la ricostruzione in gel è tra le tecniche più amate, ma per mantenerla perfetta più a lungo servono alcune attenzioni quotidiane.

Le unghie in gel sono una delle soluzioni più diffuse per chi desidera mani sempre ordinate e una manicure duratura. Questo trattamento permette di rinforzare l’unghia naturale e ottenere una superficie liscia e brillante che può durare diverse settimane. Tuttavia, la durata dipende molto anche da come vengono curate dopo il trattamento.

Capire come far durare le unghie in gel più a lungo significa adottare piccoli accorgimenti quotidiani che aiutano a preservare la struttura del gel e a mantenere l’aspetto della manicure fino al prossimo ritocco.

Le abitudini che aiutano a preservare la manicure

Una delle prime regole è evitare di utilizzare le unghie come strumenti. Aprire lattine, grattare superfici o fare leva con le unghie può creare micro sollevamenti nel gel. Con il tempo questi piccoli stress possono compromettere la durata del trattamento. Durata della ricostruzione unghie in gel dipende molto anche da questi gesti quotidiani.

Anche l’idratazione delle mani e delle cuticole è importante. Applicare regolarmente olio per cuticole o creme nutrienti aiuta a mantenere la pelle elastica e contribuisce a preservare la salute dell’unghia naturale, che rappresenta la base della ricostruzione.

Durante le faccende domestiche è consigliabile indossare guanti protettivi, soprattutto quando si utilizzano detergenti aggressivi o prodotti chimici.

Attenzione alla ricrescita e alla manutenzione

Con il passare delle settimane l’unghia naturale cresce e il gel si sposta verso la punta. Questo processo è normale e rende necessario il ritocco periodico. Quando fare il ritocco delle unghie in gel dipende dalla velocità di crescita delle unghie, ma generalmente avviene ogni tre o quattro settimane.

È importante non rimuovere o sollevare il gel da soli. Se una parte della ricostruzione si danneggia, è meglio rivolgersi a un professionista per evitare di indebolire l’unghia naturale.

Anche la lunghezza influisce sulla durata. Unghie molto lunghe sono più soggette a urti e sollecitazioni, mentre una lunghezza moderata tende a mantenersi più stabile nel tempo.

Seguire queste semplici attenzioni permette di mantenere la manicure più a lungo e ridurre il rischio di rotture o sollevamenti.

Curare le unghie in gel nel modo corretto aiuta a preservare la brillantezza e la resistenza del trattamento, mantenendo le mani sempre ordinate fino al momento del prossimo ritocco.