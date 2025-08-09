Unghie, colori e forme che piacciono di più agli uomini: consigli per mani irresistibili

Ecco le forme e colori di unghie che piacciono di più agli uomini.

Si pensa spesso che gli uomini non diano particolare importanza alle unghie di una donna. Anche se in parte è vero, l’occhio vuole sempre la sua parte e una mano ben curata ed elegante, senza eccessi, è particolarmente apprezzata.

Quali sono le unghie, colori e forme che piacciono di più agli uomini? Sto per darti dei consigli che ti permetteranno di avere delle mani davvero irresistibili.

Unghie, colori e forme che piacciono agli uomini: ecco quali sono

Gli uomini, in generale, apprezzano forme semplici, curate e femminili, senza esagerazioni troppo vistose. Le più gettonate sono le unghie a mandorla, graditissime anche dall’altro sesso.

Meglio evitare invece forme come quella a stiletto, che ti fanno percepire aggressiva ed inelegante. Da evitare anche le unghie troppo lunghe.

La scelta del colore dello smalto può davvero fare la differenza. Secondo diversi sondaggi e opinioni raccolte, gli uomini tendono ad apprezzare colori sobri, eleganti e femminili, che esprimano cura ma non eccessiva ostentazione. I colori più amati, per la sorpresa di nessuno, sono il nude, il rosso classico e la french manicure.

Colori da usare con attenzione: nero, blu scuro, verde o fluo. Alcuni uomini li trovano troppo aggressivi o eccentrici, anche se possono funzionare in contesti particolari o con look molto ben curati.

Consigli per avere mani sempre al top

Uno degli aspetti più sottovalutati della cura delle unghie riguarda le cuticole. Spesso non ci si fa caso, ma sono proprio loro a fare la differenza tra una manicure trascurata e una davvero curata. Le cuticole secche, sporgenti o non spinte correttamente possono rovinare anche lo smalto più elegante.

Prendersene cura non richiede ore: basta una semplice manicure settimanale, magari anche fai-da-te, per mantenerle in ordine. L’ideale è ammorbidirle con un olio specifico o un bagno caldo, poi spingerle delicatamente con un bastoncino d’arancio. Mai tagliarle se non sai cosa stai facendo: si rischiano infezioni o micro-lesioni antiestetiche.

Anche l’idratazione delle mani è un passo fondamentale spesso dimenticato. Le mani sono continuamente esposte ad agenti esterni, come acqua, detersivi, freddo o sole, e senza un’adeguata protezione tendono a seccarsi o screpolarsi. Questo non solo dà una sensazione sgradevole al tatto, ma può rovinare anche l’effetto visivo di una bella manicure.

Applicare una crema idratante ogni giorno, magari arricchita con ingredienti nutrienti come burro di karité o vitamina E, aiuta a mantenere la pelle morbida.

Se seguirai questi semplici consigli, le tue mani saranno sempre impeccabili. Ti piace invece essere creativa e originale? Prova questi 3 colori di unghie sottovalutati ma originali in estate.