Un posto al sole, spoiler drammatico: ricoverato d’urgenza, chi rischia gravi conseguenze

Con la fine delle ferie estive e lo stop dei programmi televisivi preferiti, anche Un posto al sole è ritornato in onda con una nuova e travolgente stagione. A partire da lunedì 25 agosto, infatti, la famosa e tanto amata soap è tornata nuovamente su Rai Tre con dei nuovi episodi avvero clamorosi e, soprattutto, ricchi di colpi di scena.

Stando a quanto fanno sapere le anticipazioni delle prossime puntate, però, sembrerebbe che le sorprese non sono affatto finite qui. E che molto presto accadrà qualcosa di impensabile. Negli episodi che andranno in onda tra qualche giorno, infatti, uno dei protagonisti della soap, che in queste ultime settimane ha guadagnato sempre più terreno e si è messo al centro dell’attenzione di tutti, rischierà davvero grosso.

Se da una parte, quindi, si continuerà a dare parecchia importanza alla storyline di Viola e Damiano e, soprattutto, si cercherà di capire come evolverà il loro rapporto, dall’altra sarà inevitabile tentare di capire cosa succederà ad un altro personaggio del cast, che a quanto pare non se la passerà assolutamente bene.

Gli spoiler, infatti, rivelano non solo che verrà ricoverato in ospedale con una certa urgenza e drammaticità, ma che sarà proprio nello stesso nosocomio napoletano che verrà fatta una scoperta davvero agghiacciante sulle sue condizioni di salute. Insomma, delle puntate da cardiopalma!

Anticipazioni Un posto al sole prossime puntate: chi rischierà la vita

Sembrerebbe proprio che il personaggio di Gennaro Gagliotti sia pronto a diventare sempre più centrale nelle prossime trame di Un posto al sole. Dopo essere stato aggredito da Roberto Ferri all’ingresso dei Cantieri Flegrei, pare che l’amministratore delegato vivrà un periodo parecchio complicato della sua vita, che avrà delle ripercussioni persino sulla sua salute.

Quando, infatti, Gennaro ha scoperto tutta la verità su Antonietta e sull’accordo che sua moglie ha fatto con Marina, si è recato come una furia ai Cantieri e, scrutando da lontano la Giordano, è corso ad aggredirla. A salvarle le penne, fortunatamemente, ci ha pensato Roberto Ferri, che subito è corso in soccorso a sua moglie, colpendo gravemente Gagliotti e mandandolo KO.

Gennaro, da quanto fanno sapere le anticipazioni delle prossime puntate, cadrà e sbatterà la testa, finendo urgentemente in ospedale. Qui, dopo una serie di accertamenti, si scoprirà che ha un edema cerebrale parecchio esteso di cui non si conosce ancora nulla. A questo punto, la Polizia sarà costretta ad avviare le proprie indagini. E se Marina e Roberto si accorderanno per dare una versione dei fatti contigua, gli operai saranno pronti a smascherarli.

A peggiorare la situazione dei due coniugi di Palazzo Palladini, soprattutto quella di Ferri, sarà lo stesso Gennaro. Appena sveglio, infatti, l’imprenditore chiederà al suo socio di non denunciarlo per tutelare e salvaguardare i Cantieri, ma Gagliotti – con l’aiuto di suo fratelloo Vinicio – sarà intenzionato a distruggerlo una volta e per sempre.