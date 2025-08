Un posto al sole, Gianluca nasconde un terribile segreto: si teme il peggio

Nella trama di Un posto al sole, nelle puntate precedenti, c’è stato il ritrovamento del corpo di Assane. Il bracciante è stato trovato senza vita nel luogo che Agata aveva indicato a Michele in sogno. La polizia ha quindi cominciato le indagini che, grazie al giornalista, hanno portato Gagliotti al centro dell’attenzione. Quest’ultimo teme che la verità venga a galla e per questo ha offerto ad Okoro una cospicua somma di denaro, chiedendogli di andare via.

Vuole, in questo modo, che venga ritenuto colpevole dell’omicidio. Gianluca, invece, dopo aver aiutato Luca, che aveva lasciato Napoli per stare lontano da Giulia, a causa del peggioramento della sua malattia, era tornato per qualche giorno a palazzo. Ha avuto la possibilità di incontrare suo padre, con cui non parlava da tempo, ma dopo qualche giorno ha preferito andare via. Nelle nuove puntate tornerà di nuovo a Napoli ma, a quanto pare, con un segreto.

Un posto al sole, spoiler dal 4 agosto: Gianluca torna, ma non è più lo stesso

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 4 agosto 2025, Gianluca tornerà inaspettatamente a Napoli, ma senza avvisare nessuno. Si muoverà malconcio per le strade della città, mostrando i segni di una brutale aggressione. A quanto pare qualcuno lo ha picchiato, ma farà attenzione a non farsi vedere, per evitare che i suoi conoscenti lo riconoscano. Le cose, però, non andranno come sperava, dato che verrà visto da Rossella.

La giovane proverà ad avvicinarsi, per sapere cosa gli sia successo, e si offrirà di aiutarlo. Il figlio di Alberto le chiederà di mantenere il silenzio e di evitare di raccontare in giro della sua presenza. Manterrà quindi il segreto con Luca e Palladini, ma poco dopo la verità verrà comunque fuori. Gianluca- come riportano le anticipazioni- avrà un confronto proprio con l’ex primario e con Giulia, e gli spiegherà il motivo del suo ritorno.

Al momento la trama della soap opera non riporta ulteriori dettagli. Marina, invece, approfittando della situazione in cui si trova Gennaro- la polizia sta cercando informazioni su di lui in riferimento alla morte di Assane- contatterà Antonietta per metterla al corrente di una brutta verità su suo marito. L’imprenditrice è entrata in possesso di alcune foto che confermano i numerosi tradimenti di Gagliotti. Vuole, in questo modo, spingendo sul rancore che la donna prova verso suo marito, spronarla a confessare tutto ciò che sa sugli atti criminosi di quest’ultimo.