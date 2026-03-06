Trattamenti cheratina capelli | pro e contro da sapere

Liscio disciplinato, effetto anticrespo e capelli più gestibili: il trattamento alla cheratina è tra i più richiesti nei saloni, ma presenta anche alcuni aspetti da valutare. Negli ultimi anni il trattamento alla cheratina per capelli è diventato uno dei servizi più richiesti nei parrucchieri. Promette una chioma più liscia, lucida e facile da gestire, riducendo il crespo e migliorando l’aspetto della fibra capillare. Non si tratta però di una semplice lisciatura, ma di un trattamento cosmetico che agisce sulla struttura del capello. La cheratina è una proteina naturalmente presente nei capelli, nella pelle e nelle unghie. Nei trattamenti professionali viene applicata per aiutare a ricompattare la fibra capillare e migliorare l’aspetto dei capelli danneggiati. Capire pro e contro della cheratina …

Negli ultimi anni il trattamento alla cheratina per capelli è diventato uno dei servizi più richiesti nei parrucchieri. Promette una chioma più liscia, lucida e facile da gestire, riducendo il crespo e migliorando l’aspetto della fibra capillare. Non si tratta però di una semplice lisciatura, ma di un trattamento cosmetico che agisce sulla struttura del capello.

La cheratina è una proteina naturalmente presente nei capelli, nella pelle e nelle unghie. Nei trattamenti professionali viene applicata per aiutare a ricompattare la fibra capillare e migliorare l’aspetto dei capelli danneggiati. Capire pro e contro della cheratina per capelli è importante prima di scegliere questo tipo di trattamento.

I benefici del trattamento alla cheratina

Uno dei vantaggi principali è la riduzione del crespo. I capelli risultano più disciplinati e facili da pettinare, soprattutto per chi ha chiome mosse o ribelli che tendono a gonfiarsi con l’umidità. Il trattamento crea una sorta di rivestimento che rende la superficie del capello più uniforme. Trattamento anticrespo alla cheratina è infatti uno dei motivi principali per cui viene scelto.

Molte persone notano anche una maggiore lucentezza e morbidezza. La chioma appare più ordinata e richiede meno tempo per la messa in piega quotidiana. In alcuni casi si riduce anche l’uso di piastra e phon, perché i capelli mantengono una forma più disciplinata.

Il risultato può durare diverse settimane o mesi, a seconda del tipo di capello e dei prodotti utilizzati per la cura a casa. Shampoo delicati e senza solfati aiutano a prolungare l’effetto del trattamento.

I possibili contro da considerare

Nonostante i benefici, il trattamento alla cheratina non è privo di aspetti da valutare. Alcune formulazioni utilizzate in passato contenevano sostanze che, se presenti in quantità elevate, potevano risultare irritanti. Oggi molti prodotti sono stati riformulati, ma è sempre importante affidarsi a professionisti qualificati. Contro della cheratina per capelli riguardano soprattutto la qualità dei prodotti utilizzati.

Un altro elemento da considerare è che il trattamento può appesantire i capelli molto fini o sottili, riducendone il volume naturale. Inoltre, per mantenere i risultati è necessario seguire una routine specifica con prodotti adatti, evitando detergenti aggressivi che potrebbero ridurre la durata dell’effetto.

Chi ha capelli molto danneggiati o trattati chimicamente dovrebbe valutare con attenzione la procedura insieme al proprio parrucchiere, per capire se il trattamento è realmente indicato.

Il trattamento alla cheratina può essere una soluzione efficace per chi desidera capelli più lisci e gestibili, ma non rappresenta una scelta universale. La valutazione del tipo di capello, della salute della fibra e dei prodotti utilizzati è fondamentale per ottenere risultati soddisfacenti.

Informarsi sui benefici e sui possibili limiti consente di scegliere in modo consapevole, trasformando la cheratina in un alleato di bellezza senza compromettere la salute dei capelli.