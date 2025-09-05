Le migliori tendenze profumi donna di settembre 2025, consigliatissimi dalle influencer

Settembre è il mese del cambiamento: l’estate lascia spazio all’autunno, e con essa cambia anche il nostro modo di vivere la bellezza. Non solo skincare e makeup si rinnovano, ma anche i profumi si fanno più intensi, avvolgenti e sofisticati.

Le influencer, da sempre in prima linea quando si parla di tendenze beauty, raccomandano vivamente alcune tipologie di profumi per la stagione. A breve ti svelerò quali sono quelli più gettonati. Preparati: presto andranno praticamente a ruba, te lo assicuro.

Tendenze profumi donna settembre 2025: vaniglia… e non solo

La vaniglia non è più solo dolce: quest’anno si tinge di sfumature più profonde grazie all’abbinamento con ambra e legni pregiati. È la combo preferita di molte influencer su Instagram e TikTok. Le fragranze come “Vanille Noire Intense” di Maison D’Or o “Amber Kiss” di YSL Beauté sono in cima alle wishlist.

Sensuali, calde e perfette per accompagnare le prime giornate fresche.

Profumo ai fiori bianchi

Le classiche note floreali si rinnovano. Gardenia, tuberosa e gelsomino si fondono con muschio e pepe rosa per creare profumi femminili ma mai banali.

Tra i più citati dalle creator c’è “Luna Bianca” di Valentino, un’esplosione di eleganza contemporanea. Questo tipo di profumo è perfetto per chi cerca qualcosa di sofisticato ma non troppo dolce.

Note fruttate

Le note fruttate non scompaiono, ma diventano più mature. Niente più fragoline dolci o caramelle: oggi la tendenza è verso frutti rossi, fichi, prugne e mele abbinate a spezie e legni. Un esempio? “Fig & Pepper” di Jo Malone oppure il nuovo lancio virale “Ruby Apple” di Kayali,

Il layering: il miglior trend profumi dell’autunno 2025

Un trend fortissimo su TikTok e Instagram è quello del layering, ovvero la combinazione di più profumi per creare una firma olfattiva unica. Brand come Zara, The Library of Fragrance e Molecule 01 spingono moltissimo in questa direzione, proponendo fragranze da usare in sovrapposizione.

Le influencer mostrano tutorial e mix creativi, rendendo il profumo una forma di espressione personale.

Se c’è una cosa che tutte le creator consigliano per settembre 2025, è osare e sperimentare. I profumi non sono più solo accessori, ma estensioni del proprio stile e della propria identità. Non avere paura di provare qualcosa di nuovo: che sia un cuoio deciso o una vaniglia speziata, il profumo giusto può davvero cambiare il tuo modo di sentirti.

Settembre è il mese perfetto per reinventarsi. E quale modo migliore se non partendo dal profumo? Non ti resta che provare!