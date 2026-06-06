Successo per ‘Diversi come due gocce d’acqua’: supera ‘Montmartre’ e domina la serata. ‘Quarto Grado’ oltre l’11% di Share: i dati Auditel del 4 giugno 2026

L’articolo analizza i dati Auditel del 4 giugno 2026, evidenziando il successo di “La Ruota della Fortuna” e “Diversi come due gocce d’acqua”, e l’importanza dell’intratten

Una serata televisiva che scorre veloce, fra storie che si rincorrono e rituali familiari: il telecomando passa di mano, i commenti arrivano a tavola, la curiosità si accende. E, quando calano i titoli di coda, i numeri raccontano chi ha tenuto compagnia al Paese meglio di tutti.

La tv generalista sa ancora occupare il salotto. Lo si vede nei piccoli gesti: chi segue la fiction, chi preferisce un film d’autore, chi cerca l’attualità. Il 4 giugno 2026 non ha fatto eccezione. La contesa ha avuto ritmo e punte di attenzione. E, prima di svelare i dati Auditel, vale la pena fermarsi un istante: ogni scelta dice qualcosa su come stiamo, su cosa cerchiamo, su cosa ci unisce.

E poi ci sono i momenti-soglia, quelli che scaldano il pubblico prima della lunga maratona. In access prime time, l’applausometro va netto: Gerry Scotti si prende la fascia con La Ruota della Fortuna. È un dettaglio che conta. Il game show stabilizza il pubblico, prepara il terreno, porta quell’energia leggera che aggancia anche chi entra in ritardo sul prime time.

Cosa dicono i numeri Auditel

Arriviamo al punto. In prima serata vince Diversi come due gocce d’acqua su Rai1. Il titolo tiene il passo e allunga nella seconda parte, lasciando dietro la proposta Mediaset con Montmartre. Il margine c’è e si vede nelle curve di ascolto, soprattutto nelle sequenze chiave della trama. Al momento della stesura non sono disponibili i valori assoluti ufficiali degli spettatori; i consolidati arriveranno nelle prossime ore. Ma l’indicazione è chiara: leadership Rai nella serata e distanza gestita con ordine.

Capitolo informazione: bene Quarto Grado, che supera l’11% di share secondo le rilevazioni diffuse in mattinata. È un segnale robusto per un talk di cronaca su Rete4, fedele al suo pubblico e capace di allargare la platea nei passaggi più caldi. La fedeltà paga. E l’attenzione per i casi raccontati, con aggiornamenti puntuali e toni riconoscibili, spiega la tenuta oltre la doppia cifra.

Un inciso utile: quando leggiamo “share”, parliamo della percentuale sul totale di chi guarda la tv in quel momento. I “valori assoluti”, invece, dicono quante persone c’erano davanti allo schermo. Oggi abbiamo indicazioni affidabili sulla quota, mentre i conteggi definitivi degli spettatori potrebbero variare con il time-shift. È bene tenerlo a mente.

Tendenze e segnali dal pubblico

C’è un filo che lega questi risultati. La fiction di Rai1 intercetta un bisogno di racconto lineare, riconoscibile, familiare. Il cinema di Montmartre punta su atmosfera e fascino, ma paga qualcosa nei passaggi più lenti. L’informazione di Quarto Grado continua a unire approfondimento e ritmo, con un lessico che gli spettatori riconoscono al volo. E l’access affidato a La Ruota della Fortuna conferma la forza dell’intrattenimento classico: regole chiare, dinamica semplice, premi visibili. È il calore di un format che non invecchia.

Sul secondo schermo la conversazione ha fatto il suo: commenti rapidi, clip condivise, battute su colpi di scena e gaffe. Piccoli segnali, ma coerenti con il quadro: quando una storia “tiene”, i social non la distraggono, la amplificano. E questo, spesso, si riflette nelle linee di ascolto.

In fondo, la tv generalista resta un grande specchio. Stasera ha riflesso voglia di leggerezza e bisogno di ordine, curiosità e abitudini. Domani cambierà di nuovo. La domanda, semmai, è un’altra: quale storia accenderà la prossima sera? Magari è già lì, a un tasto di distanza, pronta a sorprenderci mentre cerchiamo solo un po’ di compagnia.