Spoiler Il paradiso delle signore 10: un altro clamoroso addio, fan delusi

Il paradiso delle signore è una delle fiction più amate della Rai e sono tantissimi i telespettatori che non si perdono nemmeno una puntata. Dopo la fine della nona stagione, è cominciata la pausa estiva ma fra poche settimane la soap riprenderà con la nuova imperdibile decima stagione e nuovi episodi che sono destinati a lasciare il segno per i fan.

Sì, perché la trama si arricchirà con nuovi intrighi e relazioni ma anche con nuovi personaggi. Purtroppo, però, per la delusione dei fan, ci sarà un altro clamoroso addio nella fiction. Ecco di chi.

Il clamoroso addio a Il paradiso delle signore 10

Stanno per ritornare gli appuntamenti con le Veneri del grande magazzino di Milano “Il paradiso delle signore”. Da settembre infatti riprenderà la decima stagione di questa fiction molto amata e, nonostante l’entrata in scena di nuovi personaggi, ci sarà anche un addio clamoroso. I fan non sono pronti per questa brutta notizia…

Infatti Salvo Amato, l’amato e simpatico barista, dirà addio definitivamente alla serie in questa decima stagione. Dalle anticipazioni pare che Salvo ed Elvira dovranno affrontare i problemi di salute di loro figlio, il piccolo Andrea Maria, nato alla fine della nona stagione. Per loro non sarà semplice affrontare questa nuova vita e Salvo dunque uscirà di scena, anche se non si sa ancora il motivo (forse proprio per le condizioni di salute del figlio).

Nella decima stagione Marta invece dovrà fare i conti con uno scandalo che riguarda la famiglia Guarnieri e sarà proprio lei a dover sistemare le cose. Al momento non si hanno altri dettagli ma la ragazza dovrà cercare di migliorare la situazione e in questo potrà avere il supporto del compagno Enrico, con cui prosegue a gonfie vele la sua storia d’amore.

Insomma, già da queste anticipazioni pare che la nuova stagione de Il Paradiso delle signore sarà imperdibile, anche se per molti fan sarà triste dire addio al personaggio di Salvo che è sempre stato uno dei protagonisti più amati e simpatici. Da lunedì 18 agosto, comunque, dalle 16 alle 17, sarà possibile rivedere alcune repliche della passata stagione, in attesa dei nuovi episodi che ricominceranno l’8 settembre.