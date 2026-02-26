Si mette prima la crema e dopo il balsamo? Attenzione quando lavi i capelli

Il problema non è “quale prodotto usi”, è dove lo metti e in che ordine. Ho notato che molte persone trattano balsamo e crema come fossero sinonimi: li spalmano a caso, magari anche sulle radici, poi si chiedono perché i capelli restano pesanti oppure perché le punte sembrano paglia lo stesso.

Il problema non è “quale prodotto usi”, è dove lo metti e in che ordine. Ho notato che molte persone trattano balsamo e crema come fossero sinonimi: li spalmano a caso, magari anche sulle radici, poi si chiedono perché i capelli restano pesanti oppure perché le punte sembrano paglia lo stesso. In realtà balsamo e crema (intesa come maschera o come crema leave-in) fanno lavori diversi: il balsamo chiude e disciplina, la maschera nutre e ripara, la crema leave-in protegge e controlla l’effetto crespo dopo il lavaggio. Se li inverti o li sovrapponi senza criterio, non “potenzi”: spesso annulli.

Partiamo dallo shampoo, perché lì si decide metà del risultato. Shampoo solo sulla cute, massaggio con i polpastrelli, e risciacquo lungo. La schiuma che scende sulle lunghezze basta e avanza: se insisti con lo shampoo fino alle punte, togli lipidi e ti crei il bisogno di tre prodotti dopo. Poi strizzi bene l’acqua con le mani e, soprattutto, tamponi con asciugamano. Questa è la parte che quasi nessuno fa: i prodotti lavorano male su capelli gocciolanti, perché scivolano via e li diluisci all’istante.

Balsamo, maschera, crema: l’ordine che non ti tradisce

Se parliamo di “crema” come maschera da risciacquo, la regola è: prima maschera, poi balsamo (ma non sempre servono entrambi). La maschera va sulle lunghezze e sulle punte, mai sulla cute. La lasci agire il tempo scritto (di solito 5–10 minuti) e poi risciacqui bene. A quel punto puoi usare una piccola quantità di balsamo per “sigillare”: due minuti, pettine a denti larghi, risciacquo. Ho notato che questa sequenza è quella che dà più morbidezza senza appesantire, soprattutto su capelli porosi o trattati.

Se invece la “crema” è una crema leave-in (anticrespo, disciplinante, termoprotettiva), quella va dopo il balsamo e dopo il risciacquo finale, a capelli tamponati. Ne serve poca: una nocciola, scaldata tra le mani, e applicata dalle punte verso metà lunghezza. Se la metti prima del balsamo, la risciacqui via; se la metti su capelli fradici, te la giochi tutta nello scarico.

La regola pratica che ti salva dai capelli pesanti

Balsamo e maschera si mettono su capelli bagnati ma non fradici. Crema leave-in su capelli tamponati. E soprattutto: radici libere, sempre. Se vuoi volume e capelli puliti più a lungo, non negoziare questo punto. Il trucco più semplice è dividere i capelli in due sezioni e applicare con precisione, senza “spalmare nel mucchio”.

Se dopo il lavaggio senti i capelli molli e pesanti, di solito hai esagerato con quantità o hai messo prodotto troppo in alto. Se li senti ruvidi, probabilmente hai shampoo aggressivo sulle lunghezze o tempi di posa troppo brevi. Piccole correzioni, stesso gesto: il risultato cambia già dal prossimo lavaggio.