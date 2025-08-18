Se continui ad usare l’asciugatrice in questo modo le bollette saranno sempre alte: a cosa fare attenzione

Uno degli elettrodomestici più usati in casa è l’asciugatrice che ha semplificato e velocizzato il modo di asciugare gli indumenti, specie in inverno, evitando di doverli stendere dopo ogni lavatrice. Non solo ma permette anche di risparmiare energia e un suo uso consapevole può aiutare anche a non avere bollette molto alte a fine mese.
Sì, perché basta una minima disattenzione e un uso scorretto dell’asciugatrice, per far lievitare le bollette. Ecco allora a cosa fare attenzione quando si utilizza questo elettrodomestico.
A cosa fare attenzione quando si usa l’asciugatrice
Usare l’asciugatrice è diventato un gesto automatico per tanti, un’abitudine per far asciugare gli indumenti in maniera più veloce e semplice. Eppure non va trascurato nulla quando si utilizza, perché si potrebbe danneggiare l’apparecchio ma anche avere bollette più salate.
Infatti spesso si avvia il ciclo di asciugatura senza considerare lo stato del dispositivo o il tipo di indumenti inseriti, e proprio qui possono iniziare i problemi. Ad esempio, avviare l’elettrodomestico quando mancano pannelli o protezioni è rischioso perché i componenti esposti possono causare il rischio di folgorazione, cortocircuiti o danni meccanici che compromettono la sicurezza dell’apparecchio e delle persone che lo usano.
Bisogna dunque spegnere e scollegare l’asciugatrice se si vuole procedere con la manutenzione dei filtri o della pompa di scarico, per evitare danni all’apparecchio e gravi pericoli. Inoltre bisognerebbe evitare di usare l’asciugatrice se gli indumenti o i tessuti sono stati lavati con sostanze infiammabili o solventi chimici (come benzina, oli, cere, prodotti per la pulizia a secco). Infatti si può innescare un incendio.
Un’altra disattenzione che può costare caro è quando si mettono all’interno dell’asciugatrice tessuti inadatti all’asciugatura, come gommapiuma, materiali impermeabili, indumenti profilati in gomma, cuffie per la doccia e tessuti con bassa temperatura di fusione (come PVC). Questi rischiano di deformarsi, sciogliersi o creare odori sgradevoli.
Inoltre, possono ostruire il filtro e costringere l’asciugatrice a lavorare più a lungo, con conseguente consumo eccessivo di energia e bollette più salate. A parte queste disattenzioni, l’asciugatrice potrebbe presentare dei problemi tecnici da risolvere al più presto per garantirne il suo perfetto funzionamento ed efficienza, vale a dire:
- un’alimentazione elettrica difettosa
- filtri sporchi e serbatoio dell’acqua pieno
- componenti danneggiati come il termostato di sicurezza o la scheda elettronica
Per evitare sprechi energetici e costi maggiori in bolletta, bisognerebbe avviare l’asciugatrice a pieno carico, pulire regolarmente il filtro, svuotare il serbatoio dell’acqua di condensa dopo ogni ciclo, e programmare la sua manutenzione periodica. Inoltre si dovrebbero utilizzare solo programmi di asciugatura adatti al tipo di tessuto inserito. Dunque è molto importante usare l’asciugatrice sempre in sicurezza per evitare danni a persone o all’apparecchio stesso nonché bollette salate e sprechi di energia.