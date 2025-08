Scarpe sposa Jimmy Choo con tacco: le 3 proposte più convenienti e amate da tutte

Jimmy Choo è uno dei marchi di calzature di lusso più iconici al mondo, noto per il suo design elegante e sofisticato. Fondato nel 1996 dal calzolaio malese Jimmy Choo, il brand ha rapidamente conquistato tutti grazie a scarpe di alta qualità e dallo stile unico.

Le sue scarpe da sposa sono tra le più amate e iconiche in assoluto, instagrammabili ed elegantissime. Oggi ci soffermeremo sulle scarpe sposa Jimmy Choo con tacco.

Voglio parlarti di 3 modelli estremamente convenienti e amati da tutte. Infatti ti mostrerò che non devi spendere per forza 1.000 euro per avere delle scarpe sposa donna bellissime e di elevata qualità: anche se i prezzi non sono di certo bassi, Jimmy Choo può accontentare tutte o quasi!

Le migliori scarpe sposa con tacco di Jimmy Choo: Azie 85 sandali in nappa caffellatte

I sandali Azie 85 sono una delle scelte più gettonate tra le spose che amano uno stile femminile e raffinato.

Realizzati in pelle verniciata color caffellatte, questi sandali Made in Italy si distinguono per il loro design elegante con doppio cinturino elasticizzato e chiusura regolabile alla caviglia.

Materiale: pelle verniciata color caffellatte

Caratteristiche: doppio cinturino con elastico interno, punta squadrata moderna

Altezza tacco: 95 mm.

Prezzo: 695 €

Continuiamo la rassegna delle migliori scarpe da sposa con tacco Jimmy Choo.

Anise 75: un modello per le spose che amano la praticità

Per chi preferisce un modello più pratico ma altrettanto chic, i sabot Anise 75 rappresentano la soluzione ideale. Questi sabot sono realizzati in pelle verniciata color caffellatte e presentano sottili cinturini senza lacci, perfetti per chi desidera un calzare facile e veloce senza rinunciare al glamour.

Materiale: pelle verniciata color caffellatte

Caratteristiche: punta squadrata, modello senza lacci, tacco sottile

Altezza tacco: 75 mm (circa 3,7 pollici)

Prezzo: 675 €

Il tacco da 7,5 cm è perfetto per chi vuole un tocco di altezza senza sacrificare la comodità durante tutta la giornata. Un altro vantaggio? Sono adatte sia ad un look nuziale serale che ad uno diurno!

Skye 70: leggere e sofisticate

Se desideri un modello più leggero e sofisticato, i sandali Skye 70 sono la scelta perfetta. Realizzati in raso avorio, questi sandali uniscono un design moderno a un tocco di delicatezza, grazie alla silhouette dal taglio basso, alla punta squadrata e al tacco curvo dal design grafico.

Materiale: raso avorio

Caratteristiche: punta squadrata, fodera in pelle, suola in cuoio, tacco curvo

Altezza tacco: 70 mm

Prezzo scontato: 625 €

Anche queste scarpe sono molto comode, per giunta. Il tacco è il più basso dei tre modelli di cui abbiamo parlato in questa breve guida. Un altro vantaggio? Il costo, meno di 650 euro! Un’ottima offerta per delle scarpe da sposa Jimmy Choo!

Vuoi essere una sposa super chic? Completa il tuo look con il velo alla Giulietta, una delle tendenze abiti da sposa del 2025.