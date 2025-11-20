Scarole mai così buone: con questo alberello salato a Natale fai innamorare tutti

Alberello di scarole, una sfiziosa ricetta salata per Natale: fidati mai state così buone le scarole, così se ne innamoreranno tutti!

Quanto mi piace stupire la mia famiglia con novità sfiziose in tavola soprattutto a Natale e quest’Alberello di scarole è proprio così: una di quelle ricette che lascia senza parole ma soprattutto perfetta per le feste. È un piatto semplice, ma appena lo sistemi sul vassoio fa subito rallegrare tutti, non solo per l’aspetto particolare e i colori vivaci, ma anche per il profumino invitante.

La cosa bella è che per realizzare l’alberello di scarole, ti bastano ingredienti semplici e casarecci. Parliamo infatti di un mix di olive, acciughe, capperi, un po’ di aglio per condire le scarole dopo averle lessate e ben scolate, poi 2 salti in padella ed è fatta: ma credimi, diventano più buone di quanto immagini. In pratica, niente di complicato, solo sapori semplici che si combinano alla perfezione, per ottenere un rustico sfizioso e soddisfacente, perfeto per arricchire la tavola tutto l’anno non solo a Natale.

Alberello di scarole: sfizioso rustico natalizio, facile e veloce da fare!

E allora dai che aspetti? Sistema tutto sul tavolo, apri la sfoglia, lava la scarola e accendi i fornelli. Ti faccio vedere passo passo, come ottenere un alberello di scarole fantastico e così buono che farà davvero innamorare tutti, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per l’Alberello di scarole

Per 4-6 persone

1 rotolo di pasta sfoglia

700 g di scarole

80 g di olive nere snocciolate

3-4 filetti di acciughe sott’olio

2 cucchiai di capperi dissalati

1 spicchio di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

1 uovo per spennellare

Come si prepara l’Alberello di scarole

Inizia dalle scarole, quindi aprile bene sotto l’acqua corrente, lasciale scolare un attimo e poi tagliale grossolanamente. Non serve precisione, devono solo diventare più maneggevoli. Nel frattempo scalda dell’acqua in una casseruola e quando bolle aggiungi una manciata di sale e le scarole. Lasciale giusto ammorbidire poi scolale bene e tienile da parte. Nel frattempo in una padella grande, fai scaldare un generoso giro di olio. Aggiungi poi lo spicchio di aglio e lascialo dorare, dopodiché toglilo e versaci le scarole. Dagli giusto qualche minuto per far asciugare tutta l’acqua trattenuta. Quando poi l’acqua si ritira quasi del tutto, puoi unire capperi, olive e acciughe. Mescola con calma, fai insaporire qualche minuto e spegni il fuoco aggiustando se serve di sale. Srotola a questo punto su un ripiano la pasta sfoglia, versaci sopra le scarole distribuendole per bene, ma lasciando un dito libero ai bordi. Arrotola la sfoglia delicatamente e stringila un po’ senza romperla ottenendo un bel rotolo. Non ti resta poi che tagliare le fette di circa 2 centimetri e sistemale su una teglia rivestita con carta da forno dandogli appunto la forma di un alberello di natale. Quando hai finito, sbatti leggermente l’uovo e spennella la superficie, in modo da farlo dorare in forno. Cuocilo a 180 gradi per 30-35 minuti e controlla quando la sfoglia diventa color miele, perché a quel punto puoi tirarlo fuori. Lascialo raffreddare qualche minuto, giusto il tempo che si assesti e sistemalo su un bel piatto da portata.

Ecco il tuo Alberello di scarole, semplice ma ricco di sapore, un piatto che fa subito festa senza bisogno di stare ore in cucina. La ricetta perfetta per arricchire la tua tavola di novità sfiziose nel giorno più magico dell’anno. E se vuoi altre sfiziose idee, prova anche i alberello di pasta sfoglia con prosciutto e formaggio: un’altra specialità facile e veloce da fare, perfetta per stupire grandi e piccini. Buon appetito!