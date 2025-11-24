Il regalo di Natale perfetto per il tuo Lui potrebbe essere questo: ecco la novità di Bottega Verde

Bottega Verde presenta novità e cofanetti natalizi per uomo, tra shampodoccia, dopobarba ed eau de toilette in confezioni regalo. Regali pratici e raffinati per la cura maschile, perfetti per un Natale all’insegna di benessere.

Trovare il regalo di Natale perfetto per lui può sembrare ogni anno una sfida, soprattutto quando si desidera unire utilità, stile ed effetto sorpresa. Bottega Verde propone una soluzione immediata con una nuova selezione di cofanetti natalizi dedicati al benessere maschile, pensati per soddisfare gusti diversi e per trasformare la routine quotidiana in un rituale di cura personale.

Le confezioni, eleganti e già pronte da donare, rappresentano un’idea raffinata e accessibile per uomini che apprezzano fragranze decise e prodotti di qualità.

Regali di Natale per lui novità: XMAS Gift Immenso

La principale novità della stagione è lo XMAS GIFT Immenso, disponibile al prezzo di 14,99 euro. Il set include uno shampodoccia da 200 ml e un cavo di ricarica twist 3 in 1, unendo in un unico regalo praticità e benessere.

Questa proposta incontra le esigenze dell’uomo contemporaneo, sempre in movimento e alla ricerca di soluzioni semplici ma funzionali. La combinazione tra un prodotto per la cura del corpo e un accessorio tech rappresenta un’idea originale, ideale per chi desidera un dono utile e moderno.

Cofanetti natalizi incredibili per il tuo lui

Accanto a questa novità, continua l’assortimento di cofanetti dedicati alle fragranze più amate della linea uomo. I kit includono shampodoccia, balsamo dopobarba ed eau de toilette nelle profumazioni Cedro Selvaggio, Nero d’Ambra, Legno Marino e Momenti di Blu. Si tratta di essenze energizzanti e vivaci, capaci di trasmettere una sensazione di freschezza e vitalità. Le speciali gift box conferiscono un tocco di eleganza, trasformando prodotti di uso quotidiano in un dono curato e pensato.

Tra le proposte più apprezzate spicca la linea Barberia Toscana, un omaggio alla tradizione del barbershop italiano. I kit includono shampodoccia, balsamo dopobarba, schiuma da barba ed eau de toilette, offrendo una routine completa per la cura della pelle e della barba. Per gli amanti dei regali fuori dagli schemi, è disponibile anche lo XMAS Drink Nero d’Ambra, corredato da un boccale da birra, un’idea divertente e perfetta per celebrare le festività con un tocco di originalità.

Nel dettaglio, il cofanetto Beauty Barberia è proposto a 32,99 euro e contiene shampodoccia da 50 ml, balsamo dopobarba da 75 ml e schiuma da barba da 200 ml. Le XMAS Box Nero d’Ambra e Legno Marino, al prezzo di 26,99 euro, offrono invece uno shampodoccia da 200 ml e un’eau de toilette da 50 ml, un’accoppiata che consente di regalare una fragranza completa e coordinata.

Il Beauty Nero d’Ambra, anch’esso a 32,99 euro, include shampodoccia da 200 ml, balsamo dopobarba da 20 ml e schiuma da barba da 200 ml, ideale per chi preferisce una routine essenziale ma curata. Infine, gli XMAS Drink Nero d’Ambra e Barberia Toscana, a 15,99 euro, propongono uno shampodoccia da 200 ml accompagnato da un boccale da birra, perfetto per un regalo semplice ma d’effetto.

