Reflusso gastroesofageo | come riconoscerlo e cosa fare

Bruciore allo stomaco, rigurgito acido e tosse persistente: il reflusso gastroesofageo è un disturbo molto comune che può diventare cronico se trascurato.

Il reflusso gastroesofageo si verifica quando il contenuto acido dello stomaco risale nell’esofago, provocando irritazione della mucosa. Questo accade a causa di un malfunzionamento dello sfintere esofageo inferiore, la valvola che normalmente impedisce la risalita dei succhi gastrici. Episodi occasionali possono capitare a chiunque, ma quando i sintomi diventano frequenti si parla di malattia da reflusso.

Riconoscere i segnali è fondamentale per intervenire in modo tempestivo. Come riconoscere il reflusso gastroesofageo? Il sintomo più tipico è il bruciore retrosternale, spesso descritto come una sensazione di fuoco che sale dallo stomaco verso la gola, soprattutto dopo i pasti o quando si è sdraiati.

I sintomi più comuni e quelli meno noti

Oltre al bruciore, può comparire il rigurgito acido, con sapore amaro in bocca. Alcune persone avvertono difficoltà a deglutire, senso di nodo alla gola o dolore toracico che può essere confuso con un problema cardiaco. In altri casi, il reflusso si manifesta con sintomi atipici come tosse secca persistente, raucedine mattutina o frequenti infiammazioni della gola. Sintomi del reflusso gastroesofageo possono quindi variare da persona a persona.

Tra i fattori che favoriscono il disturbo ci sono sovrappeso, pasti abbondanti, consumo eccessivo di cibi grassi o piccanti, alcol, fumo e stress. Anche la gravidanza può aumentare la pressione addominale e facilitare la comparsa dei sintomi.

Se il reflusso è persistente e non trattato, può causare complicanze come esofagite, ulcere o restringimenti dell’esofago. Per questo, in presenza di sintomi frequenti o intensi, è consigliabile consultare il medico per una valutazione approfondita.

Cosa fare per alleviare il reflusso

Il primo intervento riguarda lo stile di vita. Mangiare pasti più piccoli e frequenti, evitare di sdraiarsi subito dopo aver mangiato e sollevare leggermente la testata del letto possono ridurre la risalita degli acidi. Anche perdere peso, se necessario, aiuta a diminuire la pressione sull’addome. Rimedi per il reflusso gastroesofageo partono spesso da semplici modifiche quotidiane.

È utile limitare alimenti che possono peggiorare i sintomi, come fritti, cioccolato, caffè, bevande gassate e agrumi. Ogni persona può avere sensibilità diverse, quindi osservare la propria reazione ai cibi è importante per individuare eventuali trigger.

Nei casi più persistenti, il medico può prescrivere farmaci che riducono la produzione di acido gastrico o proteggono la mucosa esofagea. L’automedicazione prolungata senza consulto specialistico è sconsigliata, soprattutto se i sintomi non migliorano.

Il reflusso gastroesofageo è un disturbo diffuso ma gestibile. Riconoscerne i segnali e intervenire con abitudini corrette e, se necessario, con terapie mirate permette di controllare i sintomi e prevenire complicanze, migliorando la qualità della vita quotidiana.