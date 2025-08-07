La perla low-cost dell’Albania: qui puoi fare il bagno, mangiare pesce fresco e spendere meno di 20 euro

Sto per parlarti di una località albanese che è letteralmente un angolo di paradiso in terra. Una perla low cost in cui passare dei giorni in totale relax e spensieratezza.

Qui puoi fare il bagno, mangiare pesce fresco sulla spiaggia e spendere meno di 20 euro. Continua a leggere e parti alla scoperta di questo posto incredibile.

Spendi meno di 20 euro, mangi pesce fresco e fai il bagno: benvenuta a Ksamil

Situata nel sud dell’Albania, a pochi chilometri dalla città di Saranda e a breve distanza dal confine greco, Ksamil è una delle località balneari emergenti più affascinanti del Mediterraneo.

Negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di viaggiatori in cerca di spiagge paradisiache, buon cibo e prezzi accessibili. Qui, infatti, è possibile fare il bagno in acque cristalline, gustare pesce fresco sulla spiaggia e spendere meno di 20 euro a persona.

Come avrai capito non è la solita località assaltata dal turismo di massa, tutt’altro. Lì potrai goderti le tue vacanze in totale tranquillità. Scopriamo di più su questo posto bellissimo.

Il tratto distintivo di Ksamil è senza dubbio il suo mare: trasparente, calmo e color smeraldo. Le spiagge sono caratterizzate da sabbia bianca e fine, spesso incorniciate da scogliere e vegetazione mediterranea.

Di fronte alla costa si trovano tre isolotti, facilmente raggiungibili a nuoto, in kayak o con piccole imbarcazioni affittabili in loco. Questi isolotti offrono un’esperienza unica: natura incontaminata, acqua limpidissima e silenzio quasi assoluto.

I prezzi di Ksamil

Uno degli aspetti che rende Ksamil così attraente è il rapporto qualità-prezzo. Mentre in molte località del Mediterraneo i costi sono aumentati vertiginosamente, qui si può ancora pranzare in riva al mare spendendo meno di 20 euro.

I ristoranti locali offrono piatti a base di pesce appena pescato, cozze del lago di Butrinto, calamari alla griglia e insalate fresche. Locali come The Mussel House o Iliria Beach sono rinomati per la qualità dei prodotti e i prezzi accessibili: un pasto completo, con bevande incluse, può costare tra 10 e 15 euro a persona.



Quanto costa un ombrellone?

Come abbiamo detto, qui spendi meno di 20 euro per mangiare pesce fresco sulla spiaggia. Ma per un ombrellone? Beh, altrettanto poco.

Vai dagli 8 ai 15 euro, un prezzo davvero bassissimo se lo si confronta con quello di alcune gettonate località marittime italiane.

