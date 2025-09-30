Profumo di castagne e sapori d’autunno | le frittelle così spaccano!

Frittelle di castagne: falle così spaccano, profumi e sapori sono speciali, senti l’autunno ad ogni morso, provare per credere! Ci sono dolci che parlano da soli e queste frittelle di castagne sono proprio così. Morbide, golose, profumate, con quell’aroma che ti riporta subito alle giornate d’autunno, quando fuori piove e in cucina si diffonde il profumo di dolcetti buoni e semplici. Fidati le ho preparate in mille modi, ma di queste una tira l’altra e ti ritrovi con il piatto vuoto in un attimo! Il bello di queste frittelle è che non hanno bisogno di grandi presentazioni, bastano pochissimi ingredienti, tanta bontà e via, eppure il successo è assicurato. Una specialità che ho imparato a realizzare grazie a mia nonna …

Frittelle di castagne: falle così spaccano, profumi e sapori sono speciali, senti l’autunno ad ogni morso, provare per credere!

Ci sono dolci che parlano da soli e queste frittelle di castagne sono proprio così. Morbide, golose, profumate, con quell’aroma che ti riporta subito alle giornate d’autunno, quando fuori piove e in cucina si diffonde il profumo di dolcetti buoni e semplici. Fidati le ho preparate in mille modi, ma di queste una tira l’altra e ti ritrovi con il piatto vuoto in un attimo!

Il bello di queste frittelle è che non hanno bisogno di grandi presentazioni, bastano pochissimi ingredienti, tanta bontà e via, eppure il successo è assicurato. Una specialità che ho imparato a realizzare grazie a mia nonna era il suo modo geniale di festeggiare l’autunno e oggi porto avanti la sua sfiziosa tradizione con gioia.

Frittelle di castagne: il profumo dell’autunno in tavola!

Insomma, il mio consiglio? Se vuoi un dolcetto che faccia felici tutti, che ti coccoli e che non ti faccia perdere tempo, ecco la ricetta perfetta. Allaccia il grembiule quindi, metti l’olio a scaldare e iniziamo, perché queste frittelle di castagne aspettano solo di essere fritte. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per le Frittelle di castagne

Per circa 30 frittelle

300 g di farina di castagne

3 uova

90 g di zucchero

300 ml di latte intero

100 g di uvetta

1 cucchiaino colmo di lievito per dolci in polvere

1 arancia di cui la scorza grattugiata

Olio di semi di girasole q.b.

Zucchero a velo q.b.

Come si preparano le Frittelle di castagne