Pensi di pulire bene l’asciugatrice? Se tocchi solo il primo filtro stai commettendo un errore che può costarti caro

Quando fuori piove, arriva il freddo o semplicemente si ha poco spazio per stendere, l’asciugatrice diventa un’ottima alleata in casa. Come tutti gli elettrodomestici, però, ha bisogno di cure per poter funzionare al meglio ed evitare di danneggiarsi nel corso del tempo. Uno dei problemi più comuni è legato proprio ai filtri: se sporchi o ostruiti, l’asciugatrice potrebbe abbandonarti prima del previsto.

Come pulire tutti i filtri in maniera regolare? Scopriamo insieme i problemi più frequenti e il motivo per cui non andrebbero assolutamente trascurati.

Problemi asciugatrice: come pulire tutti i filtri

I vestiti escono dall’asciugatrice ancora umidi, la bolletta sembra essere aumentata e i cicli sembrano non terminare mai: tutti questi problemi potrebbero essere causati dai filtri sporchi.

Dentro l’asciugatrice, durante ogni ciclo, passano aria calda e vapore, ma anche pelucchi che si staccano dai capi d’abbigliamento durante l’asciugatura. Il materiale finisce, quindi, in uno spazio interno dell’asciugatrice conosciuto semplicemente come filtro. Se i pelucchi si accumulammo, potrebbero ostruire i filtri e di conseguenza ridurre il passaggio dell’aria. Cosa succede?

L’asciugatrice è costretta a lavorare più a lungo e di conseguenza a consumare più energia. In tutto ciò, i panni potrebbero comunque rimanere umidi al termine del ciclo.

Il filtro lanugine è quello principale, si trova appena apri l’oblò nella parte inferiore. Un altro filtro, invece, è quello secondario che si trova nel vano interno. Nella parte bassa dell’elettrodomestico, invece, dietro uno sportellino si trova il filtro del condensatore.

Se pulisci solo il primo filtro, i problemi potrebbero non scomparire: è necessario rimuovere lo sporco da tutti i filtri per rendere l’elettrodomestico più efficiente. Come fare?

La prima cosa da fare è pulire, dopo ogni ciclo, il filtro lanugine principale. Ti basterà rimuovere i pelucchi con un panno o direttamente con le mani. Una volta a settimana dovrai pulire i filtri secondari sempre nello stesso modo, mentre lo sportello del condensatore, solo se presente, dovrà essere pulito almeno una volta al mese.

Ricorda di pulire anche il sensore di umidità, ovvero la piccola barra metallica che si trova all’interno del cestello. Ti basterà passare un panno morbido inumidito con acqua e aceto bianco e strofinarlo delicatamente. Poi asciuga con un panno pulito.

Con queste piccole accortezze la tua asciugatrice durerà più a lungo, eviterai guasti e interventi costosi e otterrai dei panni ben asciutti in poco tempo!