Pensavi di difendere la casa, ma così la metti in pericolo due volte

La propria casa dovrebbe essere un ambiente sicuro, in cui trascorrere giornate e nottate serene. Sia quando ci siamo dentro sia quando siamo fuori per poche ore o per qualche giorno, dovremmo stare sempre tranquilli di ritrovarla così come l’abbiamo lasciata, senza la possibilità per i ladri di accedervi.

E così c’è un gesto, che in molti hanno l’abitudine di mettere in pratica ogni giorno, che si dovrebbe evitare di mettere in pratica. Magari erroneamente si pensa che con questa “precauzione” si possa difendere la propria abitazione ma in realtà la si espone ad un maggior rischio: di che cosa si tratta.

Cosa evitare di fare per non mettere in pericolo la propria casa

C’è un’abitudine, dura a morire, che molti di noi hanno ed è quella di lasciare la chiave della porta di casa nella serratura. Magari si pensa di riuscire a difendere la propria casa maggiormente dai possibili attacchi dai ladri, in realtà la si espone ad un rischio maggiore.

Infatti viene resa meno sicura e addirittura la porta può perdere la propria funzionalità. Ad esempio, in caso di emergenza, i soccorritori potrebbero trovare difficile accedere alla casa se la chiave è bloccata nella serratura dall’interno. Non solo ma la chiave si può anche bloccare nella serratura, rendendo difficile l’apertura della porta.

Oltre a questi problemi tecnici, i ladri potrebbero essere agevolati anche dall’ingresso in casa. Utilizzando strumenti specifici, possono manipolare la chiave e aprire la porta senza troppa difficoltà oppure forzare la serratura. Per questo motivo ci sono degli utili consigli per aumentare la sicurezza in casa:

utilizzare serrature di sicurezza, pensate proprio contro i tentativi di scasso e manipolazione, ad esempio quelle elettroniche

installare sistemi di allarme contro i ladri

gestire al meglio le chiavi, evitando di lasciarle in luoghi facilmente accessibili

assicurarsi di avere sempre le chiavi con se prima di uscire di casa

Insomma, togliere la chiave da dietro la porta è molto più sicuro che lasciarla nella toppa (anche se può sembrare controintuitivo e in molti hanno questa abitudine da tempo immemore). In caso di interventi, sarà più semplice per i soccorritori accedere all’abitazione e i ladri avranno meno possibilità di fare un furto, perché non potranno utilizzare alcuna tecnica moderna di scasso per forzare la serratura o manipolare la chiave, specie se si opta per qualche serratura di sicurezza o elettronica.