Mousse di castagne e cioccolato: il dolce autunnale cremoso e irresistibile

La mousse di castagne e cioccolato è un dessert al cucchiaio goloso e raffinato, perfetto per celebrare i sapori dell’autunno. La dolcezza delle castagne si unisce al gusto intenso del cioccolato fondente, creando una crema vellutata e irresistibile. Servita in eleganti bicchierini e decorata con panna montata, è ideale per concludere un pranzo in famiglia oppure una cena speciale. Come preparare la mousse di castagne e cioccolato Questa ricetta richiede pochi ingredienti e permette di realizzare tre deliziose monoporzioni. Il segreto è utilizzare castagne ben cotte e lavorarle fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Ingredienti per 3 bicchierini 300 g di castagne fresche 50 g di cioccolato fondente al 70% 50 g di burro 150 g di panna …

La mousse di castagne e cioccolato è un dessert al cucchiaio goloso e raffinato, perfetto per celebrare i sapori dell’autunno. La dolcezza delle castagne si unisce al gusto intenso del cioccolato fondente, creando una crema vellutata e irresistibile. Servita in eleganti bicchierini e decorata con panna montata, è ideale per concludere un pranzo in famiglia oppure una cena speciale.

Come preparare la mousse di castagne e cioccolato

Questa ricetta richiede pochi ingredienti e permette di realizzare tre deliziose monoporzioni. Il segreto è utilizzare castagne ben cotte e lavorarle fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Ingredienti per 3 bicchierini

300 g di castagne fresche

50 g di cioccolato fondente al 70%

50 g di burro

150 g di panna fresca da montare

30 g di zucchero

Cacao amaro in polvere quanto basta

Tempo di preparazione

Preparazione: 30 minuti. Cottura: 45 minuti. Riposo in frigorifero: 2 ore.

Procedimento della mousse di castagne e cioccolato

Lavate accuratamente le castagne e mettetele in una pentola con abbondante acqua fredda. Portate a ebollizione e lasciate cuocere per circa 45 minuti, fino a quando saranno morbide. Scolate le castagne e, mentre sono ancora calde, eliminate la buccia e la pellicina interna. Ricavate 150 g di polpa. Frullate la polpa fino a ottenere una purea fine e omogenea. Sciogliete il cioccolato fondente insieme al burro a bagnomaria, mescolando delicatamente. Lasciate intiepidire e aggiungete 50 g di panna liquida, lo zucchero e la purea di castagne. Mescolate accuratamente fino a ottenere una crema vellutata e senza grumi. Distribuite la mousse in tre bicchierini e livellate delicatamente la superficie. Montate i restanti 100 g di panna e distribuitela sopra la mousse utilizzando una sac à poche. Completate con una spolverata di cacao amaro e lasciate riposare in frigorifero per circa 2 ore prima di servire.

Consigli per una mousse ancora più golosa

Per rendere il dessert ancora più sfizioso potete aggiungere gocce di cioccolato, granella di nocciole oppure pezzetti di castagne. Chi preferisce un gusto più delicato può sostituire il fondente con cioccolato al latte.

Come conservare la mousse

Conservate la mousse in frigorifero, coperta, e consumatela preferibilmente entro 2 giorni. Servitela fresca per apprezzarne la consistenza cremosa e il sapore intenso.