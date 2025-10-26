Le migliori piantane Maisons du Monde: tutti quanti ti chiederanno dove le hai prese

Sei alla ricerca di una piantana? Ecco quali sono le migliori offerte dal marchio Maisons Du Monde, famoso in tutto il mondo.

Quando si pensa alla piantana ideale, è importante bilanciare tre elementi: stile, proporzioni e qualità.

Maisons du Monde, con la sua forte identità nel design d’interni, offre delle proposte molto interessanti che rispondono tanto al gusto contemporaneo quanto alla ricerca di pezzi caratterizzanti.

Le migliori piantane di Maisons Du Monde: tutti ti chiederanno dove le hai prese

Una delle più eleganti è la Gold Sphere – Piantana in metallo dorato H.206 cm. Si tratta di una struttura slanciata, finitura dorata lucida, con paralume sferico che richiama le sfere luminose classiche. È perfetta se vuoi dare un tocco sofisticato e luminoso in un soggiorno elegante, magari vicino a un divano scuro per farla risaltare.

Un’alternativa con accenti più decisi è la Black Sphere – Piantana nera in metallo H195 cm. Qui il contrasto è assicurato: struttura nera e paralume bombato, spesso con interno scuro che attenua la diffusione luminosa. È ideale per chi cerca un punto luce che non disturbi la scena principale ma aggiunga atmosfera serale.

Se ami i design “scultorei”, la Octopus – Piantana 5 bracci in metallo cromato 198 cm è davvero originale. Cinque bracci articolati che puoi distribuire nello spazio (davanti al divano, dietro una poltrona) per giocare con le altezze e la sovrapposizione delle ombre. È un modello che già da solo occupa la scena, adatto a interni con carattere deciso.

Per chi preferisce materiali misti e un tocco naturale, c’è la Gabriel – Piantana in legno di hevea e metallo dorato con globo in vetro martellato verde H.150 cm.

Il legno conferisce calore, il metallo dorato eleganza, e il globo in vetro verde martellato dà quel tocco di colore e artigianalità che rende il pezzo interessante senza essere eccessivo.

Un’altra proposta affascinante è la Patio – Piantana con 3 paralumi in vetro effetto specchio e metallo nero H.160 cm. Le tre lampade orientabili permettono di modulare l’illuminazione, dirigendola dove serve. Il vetro effetto specchio dona riflessi che interagiscono con l’ambiente circostante, rendendola dinamica.

Infine la Firenze – Piantana tripla in metallo dorato con paralumi in vetro colorato H.146 cm è perfetta se cerchi qualcosa di più decorativo: i tre paralumi, ognuno con una tonalità diversa (o combinazione di ambrato, trasparente, antracite), creano un gioco cromatico delicato quando la luce è accesa. È la classica piantana che diventa parte dell’arredo decorativo, non solo un semplice punto luce.

Insomma, come avrai capito da questa panoramica hai davvero l’imbarazzo della scelta: ce ne è proprio per tutti i gusti.