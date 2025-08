Le 14 migliori canzoni dance anni ’80 ti riporteranno a quando avevi 20 anni

Se negli anni ’80 avevi 20 anni sono sicura che ricordi bene: le notti infinite in discoteca, i battiti dei synth, i sogni più grandi del mondo, i primi amori…

Sei pronta a rivivere gli anni in cui ti sentivi immortale? Questa selezione è una vera e propria macchina del tempo.

Le 14 migliori canzoni dance anni ’80: Righeira – Vamos a la playa

Vamos a la playa (1983) dei Righeira è il primo brano della nostra raccolta. E sarò franca: era immancabile. Un vero e proprio cult degli anni ’80 (e non solo).

Energico, intenso, un vero e proprio inno di quegli anni.

Il video che ho scelto di condividere con te è una storica ed indimenticabile esibizione al Festival Bar (anche quello, te lo ricordi?).

Righeira – No tengo dinero

L’ideale per ballare, per l’appunto, anche quando non hai un soldo in tasca. Erano giorni in cui bastavano una cassetta e due amici per sentirsi ricchi.

È una canzone spensierata e irriverente, capace di trasportarti immediatamente ai migliori anni della gioventù.

Gazebo – I Like Chopin

Un mix perfetto di romanticismo e dance: una delle ballate più eleganti della scena dance anni ’80. Per certi versi anche sottovalutata rispetto a molte di quelle che stiamo citando.

E tu la ricordi?

Ryan Paris – Dolce vita

Sai che questo singolo dal successo strepitoso era solo l’esordio di Ryan Paris? Io l’ho scoperto per caso e ne sono rimasta atterrita.

Una delle canzoni più spensierate della disco-dance anni ’80!

Kano – Another Life

Continuiamo il nostro viaggio tra i migliori pezzi dance anni ’80 con Another Life di Kano, brano con un sound futuristico, elettronico e visionario…

Nonché capace di farti subito venire voglia di ballare!

Sandy Marton – People from Ibiza

Ecco questo sia un altro dei pezzi dance più iconici in assoluto. Ti basta leggerne il titolo per cominciare a canticchiarne il ritornello (ti vedo, so che lo stai facendo!).

Il mercato musicale attuale sforna pezzi che vengono dimenticati in due o tre anni – e sono stata buona. People from Ibiza è tutt’oggi un tormentone.

Silver Pozzoli – Around My Dream

Uno dei brani più amati dai DJ dell’epoca, con ritornello ipnotico e battito irresistibile.

Qui un’esibizione a Top Pop, programma memorabile degli anni ’80!

P. Lion – Happy Children

Altro brano iconico per l’italodisco!

Sigla cult di “Deejay Television”, ha accompagnato l’inizio dell’era moderna della musica pop.

Spagna – Call Me

Una voce incredibile messa al servizio di una delle canzoni disco più iconiche degli anni ’80 e non soltanto.

Immancabile in una raccolta delle migliori song dance!

Tullio De Piscopo – Stop Bajon (Primavera)

Un mix tra funk e sonorità napoletane.

Decisamente la colonna sonora della Napoli di quegli anni e non soltanto.

Joe Yellow – Lover to Lover (1983)

Il basso in questa canzone è ciò che colpisce di più e che la rende, a mio avviso, così tanto memorabile.

Una chicca? Ha contribuito a diffondere il suono italo disco anche all’estero, in particolare in Germania, Scandinavia e Giappone.

Valerie Dore – The Night

Atmosfere misteriose, voce magnetica e un sound che ti resta dentro ancora oggi. Il testo evoca l’attesa, la notte, l’amore e il desiderio con un tono poetico e quasi malinconico. Il lato profondo della dance anni ’80.

Indimenticabile.

Den Harrow – Mad Desire

E tu ti ricordi di Den Harrow?

Questo è uno dei brani più potenti ed energici del sex symbol della dance anni ’80. Entrò in diverse classifiche europee, diventando uno dei brani cult dell’italo disco.

Savage – Don’t Cry Tonight

Chiudiamo la raccolta con “Don’t Cry Tonight” dei Savage, un brano che si distingue dagli altri che abbiamo citato per la sua atmosfera romantica e malinconica.

Un capolavoro dance… che noi rileggiamo come un invito a ricordare il passato, ma con letizia e non tristezza!