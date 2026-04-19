Michelle Hunziker sempre perfetta, i capelli come firma di stile… anche per te!

Michelle Hunziker è uno di quei volti che, negli anni, non hanno mai smesso di “stare dentro” il pubblico. Non è solo questione di popolarità: è proprio un modo di abitare la scena, fatto di leggerezza, tempi televisivi perfetti e una presenza che sa essere brillante senza diventare rumorosa.

Dalla conduzione ai varietà, passando per prime serate e appuntamenti diventati abitudine, Michelle Hunziker ha attraversato stagioni diverse della tv italiana restando sempre riconoscibile: energia pulita, sorriso che non è mai solo posa, e quella capacità di tenere insieme intrattenimento e quotidiano come se fosse la cosa più naturale del mondo.

I tagli, le svolte e quel “colpo di testa” che ricordano tutti

Negli anni l’abbiamo vista cambiare spesso, anche quando sembrava impossibile immaginarsela diversa. Qualche anno fa, ad esempio, la scelta di accorciare i capelli fu una piccola svolta che fece parlare: non perché “stravolta”, ma perché dimostrò che anche un’icona può alleggerirsi e ripartire da un taglio. Ed è proprio questo il punto: Michelle non usa i cambi look come travestimento, li usa come linguaggio.

A volte più lunghi e morbidi, altre più netti e decisi, ma sempre coerenti con la sua immagine: luminosa, ordinata, femminile senza forzature.

Il biondo che non molla mai: che tonalità è e perché è perfetta d’estate

Eppure, una cosa non l’ha mai davvero abbandonata: il biondo. Nello scatto condiviso sui social, “cin cin” pre show, con look elegante e sensuale, i capelli restano fedeli alla sua firma: un biondo caldo, pieno, con sfumature che vanno verso il miele e il dorato, costruito per dare luce al viso senza quell’effetto “piatto” che, al sole, rischia di spegnere tutto.

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È il classico biondo che funziona d’estate perché non è uniforme: ha movimento, ha profondità, e soprattutto regge benissimo la luce naturale. Il taglio, in questa fase, sembra puntare su lunghezze medio-lunghe con onde morbide e ciocche frontali più luminose, quelle che incorniciano lo sguardo e fanno subito “vacanza”, anche senza cambiare nulla nel resto. È un biondo che valorizza l’abbronzatura, si armonizza con outfit chiari e scuri e, soprattutto, resta elegante anche quando la stagione ti chiede leggerezza.