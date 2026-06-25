Makeup da spiaggia: 3 regole per un trucco che dura

La regola numero uno del makeup da spiaggia è proteggere la pelle. La protezione solare viene prima di qualsiasi prodotto di bellezza: crema o spray con SPF 50+ da applicare generosamente su viso e décolleté, e da riapplicare dopo ogni bagno.

Una volta assicurata la protezione, si può pensare al trucco vero e proprio. La base ideale per la spiaggia è leggera e traspirante. Dimentica i fondotinta pesanti: meglio una skin tint, una BB cream con SPF o un fondotinta solare, che uniformano l’incarnato senza appesantire e senza creare l’effetto maschera.

La scelta del colore è fondamentale: meglio optare per un tono medio che si adatti sia al pallore iniziale che all’abbronzatura nascente, per evitare contrasti troppo marcati. Un primer idratante e un velo di cipria trasparente (possibilmente waterproof) aiutano a fissare il tutto e a controllare la lucidità, senza appesantire.

Occhi e labbra a prova di tuffo: il mascara waterproof è l’unico alleato (e il rossetto si dimentica)

In spiaggia, meno è più. Per lo sguardo, l’essenziale è un buon mascara waterproof. Le formule resistenti all’acqua sono l’unica opzione per evitare antiestetici aloni neri dopo un tuffo. Un mascara waterproof di qualità resiste a lacrime, sudore e bagni in mare, mantenendo le ciglia definite e allungate per tutto il giorno. Di ombretti si può fare a meno: se proprio non resisti, meglio scegliere una matita o un ombretto in crema waterproof, ma con un’applicazione leggera. Per le labbra, il consiglio è di abbandonare i rossetti tradizionali, che richiedono troppi ritocchi e potrebbero non proteggere adeguatamente la mucosa.

Meglio un gloss idratante con SPF o un lip oil nutriente, da applicare sopra un balsamo protettivo per labbra. Anche i lip tint (tinture per labbra) sono una valida alternativa, perché i loro pigmenti aderiscono meglio alle labbra e durano più a lungo dei semplici gloss.

Meno è più: il trucco da spiaggia è leggerezza e naturalezza (e uno spray fissante fa la differenza)

L’errore più comune quando ci si trucca per la spiaggia è esagerare. Il trucco da spiaggia non deve essere un make-up da sera. Strati pesanti di prodotto, oltre a essere scomodi, si sciolgono e colano con il caldo e l’umidità, con risultati disastrosi. La parola d’ordine è “leggerezza”: pochi prodotti, ben scelti, per un look naturale che esalti la bellezza del momento. Un velo di blush in crema, un tocco di mascara waterproof, un gloss sulle labbra e la pelle è già pronta per una giornata di sole. Per un tocco di freschezza in più, uno spray fissante a lunga durata (sweat-proof) può diventare un ottimo alleato per sigillare il trucco e farlo durare più a lungo senza appesantire.

Con questi accorgimenti, anche il trucco più semplice resisterà a caldo, sudore e bagni, e il tuo viso sarà impeccabile tutto il giorno, pronto per la spiaggia come per un aperitivo al tramonto.