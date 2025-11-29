Come usare la lavatrice senza sprecare soldi: orari e abitudini che fanno la differenza

Uno degli elettrodomestici più usati in casa è senza ombra di dubbio la lavatrice. Ormai ritenuta indispensabile per fare il bucato, usarla troppo spesso, però, può incidere notevolmente sulla bolletta dell’energia elettrica.

Fortunatamente esistono strategie semplici per ridurre i costi: ad esempio, avviare la lavatrice in fasce orarie specifiche potrebbe fare la differenza. Naturalmente, molto dipende dal tipo di contratto che hai con il tuo fornitore di energia. Per questo motivo è importante conoscere le regole della tua tariffa e adottare alcune buone abitudini.

Ecco, quindi, i consigli pratici su quando fare la lavatrice per risparmiare e tenere la bolletta sotto controllo!

Quando usare la lavatrice per risparmiare in bolletta

Ti sarà capitato di lamentarti delle bollette troppo alte, senza pensare che alcune abitudini quotidiane, come l’orario in cui fai il bucato, possano incidere più di quanto pensi sull’importo da pagare.

Molte offerte per l’energia elettrica si basano sulle famose fasce orarie: F1, F2 e F3. Approfondiamo le differenze per poterle comprendere al meglio:

La F1 è la fascia di punta, ovvero dal mattino alla fine del pomeriggio nei giorni feriali, ovvero quando l’energia costa di più. Solitamente gli orari sono dalle 8 alle 19.

La F2, invece, è la fascia intermedia, quindi dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, più il sabato dalle 7 alle 23.

La F3 include le ore notturne dal lunedì al sabato, quindi dalle 23 alle 7.00, e tutte le ore di domenica e dei giorni festivi. Si tratta della fascia più economica.

Molti contratti, però, oggi prevedono tariffe biorarie o addirittura monorarie. Per questo è fondamentale leggere con attenzione il proprio contratto di fornitura elettrica per capire in quali fasce orarie l’energia costa di più e quando, invece, conviene usare gli elettrodomestici, tra cui la lavatrice.

C’è anche da dire che, negli ultimi anni, la differenza di prezzo tra le varie fasce orarie si è molto ridotta, ma è comunque importante adottare alcune buone abitudini per ridurre i costi in bolletta. Innanzitutto, scegli un elettrodomestico di qualità dotato di nuove tecnologie. Se possiedi tutti i requisiti, puoi anche valutare di richiedere il Bonus Elettrodomestici 2026. Prediligi sempre lavaggi a basse temperature e, se possibile, evita il prelavaggio.

Un altro modo per risparmiare è fare la lavatrice solo a pieno carico, evitando di avviarla quando hai pochi indumenti da lavare. Scegli il più delle volte i programmi ECO e, ultimo ma non meno importante, esegui una manutenzione periodica e accurata dell’elettrodomestico.