La lampada di sale è l’elemento d’arredo che potrebbe fare la differenza

Come si usa e quali sono i benefici della lampada di sale? Scopriamolo insieme!

La lampada di sale non è soltanto una fonte di luce soffusa, ma un vero e proprio elemento d’arredo capace di aggiungere quel tocco di eleganza e calore in più a qualsiasi ambiente della casa. Sempre più presente nelle abitazioni italiane, viene apprezzata tanto per la sua estetica quanto per i benefici.

Ma come si utilizza correttamente la lampada di sale e quali caratteristiche la rendono così interessante e ricercata? Scopri di più insieme a noi e perché anche tu potresti voler comprare una lampada di sale da mettere in soggiorno!

Lampada di sale: come si usa e i benefici

La lampada di sale illumina l’ambiente con una luce soffusa ambrata e, grazie al sale rosa contenuto all’interno, assorbe naturalmente l’umidità. Le lampade vengono fabbricate con salgemma proveniente dall’Himalaya con l’obiettivo di mettere in casa un deumidificatore naturale efficace.

I cristalli di sale rosa emettono nell’aria ioni negativi, ovvero agenti che permettono di mantenere più piacevole e sano l’ambiente che respiriamo. Anche la luce gioca un ruolo fondamentale: le sfumature di arancione sembrerebbero favorire la concentrazione e l’attenzione. In questo modo migliorano anche la creatività e la produttività, ideale quindi per chi lavora da casa e ha bisogno di creare un ambiente stimolante.

Le proprietà delle lampade di sale, quindi, sono innumerevole: limitano l’umidità nell’ambiente, aiutano la concentrazione, favoriscono la creatività e purificano l’aria. Inoltre, favoriscono la respirazione e proteggono dall’inquinamento elettromagnetico.

Per poterla usare ti basterà posizionarla su una mensola e lasciarla accesa per almeno 6 ore consecutive. In camera da letto possono essere posizionate anche sul comodino per illuminare la stanza prima di addormentarsi. Per chi trascorre molto tempo alla scrivania, può mettere la lampada di sale nelle vicinanze.

Se vuoi usufruire di tutti i suoi benefici, è importante scegliere la giusta quantità di sale a seconda della dimensione dell’ambiente. Per una stanza da 10 mq circa andrà bene una piccola lampada da 1 – 3 kg di sale, mentre per una stanza da 30 mq dovrai optare per una lampada contenente almeno 10 kg di sale. Per stanze enormi da 80 mq, dovrai optare per una lampada da 40 – 50 kg di sale. Per quanto riguarda il consumo, sembrerebbe essere lo stesso di una lampada tradizionale.

Nonostante siano un ottimo deumidificatore, evita di metterla in bagno: l’eccessiva umidità potrebbe danneggiare la lampada.