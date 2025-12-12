L’albero più buono del Natale: è di sfoglia, è alla nutella e sparisce subito

Albero di pasta sfoglia alla Nutella facile e veloce, perfetto per Natale: croccante fuori, con cuore cremoso di Nutella, scenografico e irresistibile per grandi e piccini.

Albero di pasta sfoglia alla nutella, il dolce più furbo e buono delle feste: si prepara in pochi minuti e conquista chiunque!

Non so te, ma io non riesco a resistere al profumo di pasta sfoglia e cioccolato: per me, la combo più golosa e semplice he ci sia. L’Albero di pasta sfoglia alla nutella è uno di quei dessert che, appena lo metti sul tavolo, sparisce in un attimo. Nn solo è veloce da fare, ma anche scenografico e goloso al tempo stesso, e senza neanche un po’ di fatica riesce a fare gola a chiunque.

La bontà sta nella semplicità degli ingredienti: pasta sfoglia croccante e burrosa e la crema alla nocciola che ti sorprende sempre. Puoi giocare con le forme, creare i rami dell’albero e persino aggiungere qualche decorazione di zucchero a velo per dare un tocco natalizio. È un dolce che mette allegria e conquista grandi e piccoli tanto che credimi, si faranno pure bis.

Albero di pasta sfoglia alla nutella: un dolce dell’ultimo minuto che conquista sempre!

Quindi dai, allaccia il grembiule e prepara questo sfizio goloso anche subito, per tutto il periodo di Natale, magari con diversi ripieni: tipo marmellata, della crema fatta in casa e molto altro, farà sicuramente piacere. Ti faccio vedere passo passo come si fa e posso assicurarti, che poi sarai capace di farlo anche ad occhi chiusi, provare per credere. Ora allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 25-30 minuti in forno preriscaldato ventilato a 190 gradi

Ingredienti per l’Albero di pasta sfoglia alla nutella

Per circa 6 persone

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

Nutella q.b.

1 tuorlo e 2 cucchiai di latte per spennellare

Zucchero a velo q.b. per decorare

Come si prepara l’Albero di pasta sfoglia alla nutella

Inizia stendendo i 2 rotoli di pasta sfoglia sul piano di lavoro. Se li tiri fuori dal frigo, lasciali un paio di minuti a temperatura ambiente: sarà più facile maneggiarli senza strapparli. Sovrapponi i 2 rettangoli e, con un coltello affilato, ritaglia un triangolo grande a forma di albero. Ora viene la parte divertente: spalma generosamente la Nutella su uno dei triangoli e copri con il secondo triangolo di pasta sfoglia, premendo leggermente i bordi, così i 2 strati si uniscono bene senza far uscire la crema durante la cottura. Con un coltello affilato pratica dei tagli obliqui lungo i lati del triangolo per formare i rami dell’albero, ma attenta perché devi fare attenzione a lasciare la parte centrale intatta, così formerai il tronco. Poi, con delicatezza, ruota ogni striscia di pasta sfoglia verso l’esterno, creando un effetto a spirale, ti faccio vedere che il tuo albero già inizierà a prendere vita. Sbatti infine il tuorlo con il latte e spennella l’intero albero: questo gli darà una doratura perfetta in forno. Se vuoi, puoi aggiungere qualche granello di zucchero o una spolverata di zucchero classico prima di infornare, per un effetto più lucido e croccante. Inforna a 190 gradi ventilato per 25-30 minuti o finché la sfoglia non diventa dorata e croccante. Quando l’albero sarà pronto, lascialo intiepidire qualche minuto, dopodiché, trasferiscilo delicatamente sul piatto da portata. Non serve aspettare troppo, perché anche tiepido è una meraviglia da gustare. Spolveralo però con zucchero a velo e se vuoi, puoi aggiungere qualche piccolo dettaglio decorativo, come stelle o piccole palline di cioccolato per renderlo ancora più natalizio. Il bello di questo dolce è che non serve tagliarlo: puoi fare delle piccole porzioni girando leggermente i rami e tutti avranno il loro pezzetto di sfoglia calda al cioccolato.

Insomma, con l’Albero di pasta sfoglia alla nutella metti in pochissimi minuti tutti d’accordo. È semplice da preparare, scenografico e incredibilmente goloso, tanto che di certo lo proverai pure con altri golosissimi ripieni, ne sono certa. E se vuoi un’altra sfiziosa e velocissima idea golosa, prova anche i tuoi muffin alberello, ti conquisteranno di sicuro. Buon appetito!