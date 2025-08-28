La forza di una donna, infarto per Enver, cosa accade nelle nuove puntate

Sono trascorsi diversi mesi da quando La forza di una donna è andato in onda su canale 5, sostituendo a tutti gli effetti l’appuntamento quotidiano con Uomini e donne, eppure la soap turca non è mai stata banale nel corso delle diverse settimane. Sempre ricca di colpi di scena e di eventi inaspettati, la storia di Bahar si fa sempre più avvincente e si appresta a regalare al suo pubblico delle puntate ancora più sorprendenti.

Negli episodi che stanno andando attualmente in onda in Italia, d’altra parte, è già accaduto l’impensabile. Non solo, infatti, si è scoperto che Sarp non è assolutamente morto, come Bahar e la sua famiglia credono, ma si è assistito anche all’incontro che il padre di Nisan e Doruk ha fortemente voluto con Sirin. Un grosso smacco, quindi, per la giovane figlia di Enver ed Hatice, che – appena scoperta la verità sul suo ex cognato – è corsa a raccontare tutto a sua sorella e, poi, a sua madre.

Da quanto fanno sapere le anticipazioni delle puntate che andranno in onda tra qualche settimana, però, sembrerebbe che Sirin non sarà l’unica ad avere un incontro con Sarp, ma anche Enver ed Hatice lo avranno. Ad averne la peggio, però, sarà proprio il patrigno di Bahar, che verrà drammaticamente colto da un malore.

Anticipazioni prossime puntate de La forza di una donna: cosa accadrà ad Enver

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, quindi, Enver verrà a sapere da Sirin che Sarp è vivo e vegeto, così pretenderà che sua figlia gli organizzi un incontro con lui. La giovane donna farà in modo che suo padre incontri il suo ex cognato, ma allo stesso tempo avviserà gli uomini di Suat. A questo punto, succederà l’irreparabile.

Mentre Enver e Sarp avranno un duro confronto, durante il quale il sarto consiglierà ed inviterà il suo ex genero a non farsi vedere per nessun motivo al mondo da Bahar e i suoi figli, arriveranno gli scagnozzi di Suat, pronti ad allontanare il marito di Piril dal ricongiungersi con la sua ex moglie. A questo punto, i due si metteranno su un taxi e scapperanno dalla loro ira. Nel bel mezzo della fuga, però, Enver verrà colto da un infarto e verrà immediatamente trasportato in ospedale.

Raggiunto il nosocomio del posto, il sarto verrà posto ad un intervento di bypass e riceverà tutte le cure del caso. È proprio in questo preciso istante che Sarp incontrerà per la prima volta Hatice. Anche lei, fortemente delusa ed arrabbiata con lui, lo esorterà a non farsi vedere da Bahar. Per lui, quindi, non resta altro da fare che andare via, ma – uscendo dall’ospedale – si renderà conto di avere in tasca il cellulare di Enver, che nel frattempo squillerà con il nome di Bahar.