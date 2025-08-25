Irama, la nuova fiamma è la cantante famosissima: i fan sognano

Mentre si aspetta con ansia la nuova stagione di Amici (col talent show che potrebbe anche reintrodurre le due squadre, i Bianchi e i Blu, come accadeva fino al 2017) tutti i fan del talent show di Canale 5, e non solo, continuano a seguire la carriera e la vita privata degli ex allievi della scuola di Maria De Filippi.

Questo, soprattutto (come succede spesso) se gli ex allievi sono poi dei cantanti famosi: dopo aver vinto la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi (a distanza di due anni dall’esordio al Festival di Sanremo), nonché essere stato il primo a vincere l’edizione dello spin-off del talent show, Amici speciali, Irama è ad oggi un big della musica italiana.

I dischi venduti, i numeri dei concerti e degli ascolti e l’amore dei fan lo dimostrano; non è un caso, quindi, che ci sia moltissimo interesse anche per la sua vita privata, soprattutto se il gossip parla di un suo avvicinamento ad un’altra cantante molto amata e nota, anche lei ex allieva di Amici…

Irama sta con la cantante ex di Amici? Il gossip fa impazzire i fan

I fan, sempre molto attenti sui social, non se ne perdono una: è per questo che non sono passate inosservate, già dalla fine di luglio, delle stories di Irama e Mew che pare fossero state entrambe realizzate al Trullo dei Sogni, località di San Michele Salentino. Un caso? Forse, ma successivamente, in tanti hanno notato che Matthew, l’ex di Mew e amico di Irama, ha smesso di seguirlo.

Irama e Mew sembra abbiamo stesse amicizie e contatti nel mondo della musica e dunque non appare così strano che i due si siano conosciuti, magari inizialmente anche come colleghi, per poi approfondire la conoscenza ad un livello successivo.

Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte dei due, ma i rumors si susseguono ormai da settimane e questa mancanza di comunicazioni da parte di Irama e Mew, per molti, viene inteso come un “silenzio-assenso”. Forse a breve ne sapremo di più e magari i due usciranno allo scoperto, ma intanto i fan sognano già una coppia davvero bellissima!

Quanto all’ex di Mew, Matthew, nel corso degli scorsi mesi sono impazzate le voci su una possibile frequentazione con Giulia Stabile, altro ex volto noto del talent show di Maria De Filippi e affermata ballerina e conduttrice.