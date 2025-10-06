Involtini di verza irresistibili | con questo ripieno ti consoli

Facili, veloci ed irresistibili, questi involtini di verza sono pazzeschi, un ripieno che ti farà consolare, farai impazzire tutti, ci puoi scommettere!
Quando penso a un piatto che conquista davvero, gli involtini di verza sono in cima alla lista. Non i hai ai provati? Beh allora devi farlo subito, non sai che ti perdi. Pensa che io non amavo tanto la verza ma da quando l’ho provata così, mi fa impazzire. Diventa così tenera e saporita grazie anche al ripieno esplosivo, che fa dimenticare subito la fatica pure di cucinarli. Fidati che sono perfetti per un pranzo in famiglia o una cena che vuoi rendere speciale, nonostante siano così semplici da preparare!
Il bello di questa ricetta è che bastano pochi ingredienti per ottenere un risultato favoloso. Parliamo di un mix perfetto tra salsiccia, pane imbevuto di latte, parmigiano e provola affumicata, che si combinano in un ripieno tra quelli più gustosi di sempre. Insomma, ogni morso è un piccolo trionfo di gusto e consistenze che vede combinarsi alla perfezione la verza e il ripieno semplice ma ricco di gusto. Credimi se ti dico quindi, che una volta assaggiati questi speciali involtini di verza, vorrai farli spesso!
Involtini di verza: semplici ma incredibilmente deliziosi!
Allaccia il grembiule quindi e basta chiacchiere, scalda il forno e prepara tutti gli ingredienti, vedrai che questi involtini di verza faranno impazzire tutti, provare per credere. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 30 minuti
Ingredienti per gli Involtini di verza
Per 4 persone
- 8 foglie grandi di verza
- 300 g di salsicce
- 3 fette di pane bianco
- 120 ml di latte
- 2-3 cucchiai di pangrattato
- 40 g di parmigiano grattugiato
- 250 g di provola affumicata
- Timo q.b.
- 2 uova grandi
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Timo q.b.
- Noce moscata q.b.
- 40 g di burro
Come si preparano gli Involtini di verza
- Inizia portando a bollore una pentola di acqua leggermente salata. Immergi le foglie di verza raggiunto il bollore e cuocile per giusto 2-3 minuti o finché diventano morbide ma ancora compatte. Scolale e lasciale raffreddare su un canovaccio pulito.
- Ora prepara il ripieno togliendo la pelle dalle salsicce e sbriciolale in una ciotola. Aggiungi il pane ammorbidito nel latte e strizzato bene, le uova, il parmigiano, un pizzico di noce moscata, sale, pepe, pangrattato e timo, mescolando bene fino ad ottenere un impasto omogeneo.
- Taglia poi la provola affumicata a cubetti piccoli e incorporala al ripieno, mescolando delicatamente. Fidati, il formaggio darà quel tocco filante che rende gli involtini irresistibili!
- Assembla gli involtini sistemando una foglia di verza sul piano di lavoro, metti al centro una quantità generosa di ripieno e arrotola a sigaro, chiudendo i bordi verso l’interno procedendo allo stesso modo con tutte le foglie e il ripieno.
- Imburra leggermente una teglia da forno e sistema dentro gli involtini ben distanziati, cospargi con qualche fiocchetto di burro e inforna a 180 gradi ventilato per 20-25 minuti. Quando diventeranno dorati in superficie e ben cotti all’interno, toglili dal forno, lasciali riposare un paio di minuti e porta in tavola. Fidati, il profumo e il gusto di questi involtini di verza ti conquisterà dal primo assaggio, una goduria fino all’ultimo boccone! E se ami piatti veloci e saporiti come questo, prova anche gli involtini di peperoni, altrettanto irresistibili e pronti in pochi minuti.