Involtini di verza irresistibili | con questo ripieno ti consoli

Involtini di verza irresistibili, morbidi, saporiti e con un ripieno goloso di salsiccia, formaggio e pane. Facili, veloci e perfetti per conquistare tutti a tavola!

Quando penso a un piatto che conquista davvero, gli involtini di verza sono in cima alla lista. Non i hai ai provati? Beh allora devi farlo subito, non sai che ti perdi. Pensa che io non amavo tanto la verza ma da quando l’ho provata così, mi fa impazzire. Diventa così tenera e saporita grazie anche al ripieno esplosivo, che fa dimenticare subito la fatica pure di cucinarli. Fidati che sono perfetti per un pranzo in famiglia o una cena che vuoi rendere speciale, nonostante siano così semplici da preparare!

Il bello di questa ricetta è che bastano pochi ingredienti per ottenere un risultato favoloso. Parliamo di un mix perfetto tra salsiccia, pane imbevuto di latte, parmigiano e provola affumicata, che si combinano in un ripieno tra quelli più gustosi di sempre. Insomma, ogni morso è un piccolo trionfo di gusto e consistenze che vede combinarsi alla perfezione la verza e il ripieno semplice ma ricco di gusto. Credimi se ti dico quindi, che una volta assaggiati questi speciali involtini di verza, vorrai farli spesso!

Involtini di verza: semplici ma incredibilmente deliziosi!

Allaccia il grembiule quindi e basta chiacchiere, scalda il forno e prepara tutti gli ingredienti, vedrai che questi involtini di verza faranno impazzire tutti, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti



Ingredienti per gli Involtini di verza

Per 4 persone

8 foglie grandi di verza

300 g di salsicce

3 fette di pane bianco

120 ml di latte

2-3 cucchiai di pangrattato

40 g di parmigiano grattugiato

250 g di provola affumicata

Timo q.b.

2 uova grandi

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

40 g di burro

Come si preparano gli Involtini di verza