Un robot ha organizzato il mio viaggio (e l’ha fatto meglio del mio ex): usare Chat GPT per vacanze perfette senza stress

Sì, lo so, la maggior parte delle persone ha un’opinione negativa dell’Intelligenza Artificiale. La verità è che però può essere molto utile. Spesso anche in modi inaspettati.

Tipo? Beh, puoi usarla per organizzare il tuo viaggio. Chat GPT può esserti incredibilmente di aiuto, specialmente se sei alle prime armi in quest’ambito.

Per inciso, usarlo è molto più semplice di quanto immagini. Te lo dico per esperienza: un robot ha organizzato il mio viaggio e l’ha fatto meglio del mio ex.

Chat GPT in vacanza: partiamo dalle basi

Partiamo dalle basi, soprattutto se senti parlare di “IA” e ti viene in mente solo un film di fantascienza o l’ennesima app complicata. ChatGPT è un assistente virtuale sviluppato da OpenAI.

Funziona con l’intelligenza artificiale e risponde a quello che scrivi in modo naturale, come se stessi parlando con un amico super informato. Gli puoi chiedere quasi tutto: consigli, idee, ricette, suggerimenti… e sì, anche di organizzarti una vacanza dalla A alla Z.

Non serve essere esperte di tecnologia: scrivi come parli, e lui capisce. È come avere un’amica esperta di viaggi, ma sempre sveglia, senza fusi orari, e senza mai stancarsi.

Come farsi organizzare la vacanza da Chat GPT

Organizzare una vacanza con ChatGPT è un po’ come avere un’agenzia viaggi personale, ma senza dover parlare con nessuno o perdere ore online. Tutto parte da una semplice domanda: “Consigliami una meta per agosto, al mare, non troppo affollata, budget medio, in Europa“, e lui risponde.

Una volta scelta la meta, basta dirgli quanti giorni hai e cosa ti piace fare: mare, natura, buon cibo, musei, shopping. E lui ti crea un itinerario dettagliato, giorno per giorno. Tipo: “Giorno 1: arrivo, aperitivo sul lungomare e cena romantica. Giorno 2: escursione in barca al mattino, relax in spiaggia al pomeriggio…”

Tu devi solo decidere cosa mettere in valigia. Parlando di valigia, ChatGPT ti aiuta anche lì. Gli chiedi cosa portare per 7 giorni in Grecia, magari con serate fuori ma anche escursioni in barca, e lui ti prepara una checklist perfetta da spuntare.

E poi c’è il capitolo cibo, che in vacanza è sacro. Se vuoi mangiare bene ma evitare i soliti posti turistici, ti basta scrivere qualcosa come: “Ristoranti tipici e non costosi a Cefalonia con vista mare”. Vale anche per brunch, gelaterie, mercatini locali o wine tour.

E per quanto riguarda voli, hotel e alloggi? ChatGPT non prenota (almeno per ora), ma ti guida: ti suggerisce dove cercare, quali sono i giorni migliori per partire, cosa evitare, e quali quartieri sono ideali per dormire.

Puoi chiedergli addirittura un confronto tipo “Meglio un hotel romantico o un Airbnb vista mare?” e lui ti dà pro e contro.

Utile, no? E ci vuole davvero pochissimo. Per me è stato la svolta e spero possa esserlo anche per te, specialmente se soffri di “ansia da viaggio”!