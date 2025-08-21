Il segreto per svegliarsi con capelli perfetti (anche senza piastra)

di

Svegliarsi al mattino con i capelli perfetti e senza piastra è possibile con questo segreto.

donna che si tocca i capelli

In estate non c’è mai tanta voglia di mettersi dietro ai capelli, per di più al mattino, dopo una notte passata a girarsi e rigirarsi nel letto per il gran caldo. Tuttavia al mattino la chioma potrebbe essere crespa, indisciplinata e di certo non si può uscire o andare in ufficio così.

Allora in molte sono costrette a dover passare almeno un colpo di piastra ma con le temperature roventi non è proprio il massimo! Per fortuna c’è un segreto per svegliarsi con i capelli perfetti anche senza piastra. Ecco come fare.

Come avere capelli perfetti al mattino

Avere capelli perfetti al mattino appena sveglie è possibile, in ogni stagione dell’anno ma soprattutto in estate, dopo una nottata insonne a causa del caldo. Non c’è bisogno di prendere la piastra o di fare l’ennesimo shampo ma solo di seguire questo semplice segreto.

cuscini con federe di seta
Invece che usare la tipica federa di cotone del cuscino, ci si dovrebbe procurare una di seta (ormai sono in vendita online e anche nei negozi ben forniti). Infatti questa riduce l’attrito diminuendo la rottura dei capelli. Non solo ma la superficie liscia della seta aiuta a mantenere intatto lo stile, quindi ci si sveglierà con i capelli perfetti esattamente come quando ci si è messi a letto.

A parte questo consiglio, per evitare di dover passare la piastra appena svegli, è opportuno non andare mai a dormire con i capelli bagnati. Usare invece un siero o un olio naturale per togliere nodi ed elettrostaticità, per svegliarsi con i capelli morbidi e flessibili. Se invece si vogliono avere capelli mossi naturali, dopo aver fatto lo shampo tamponare i capelli con un asciugamano ed eliminare l’eccesso di acqua con il phon, fino ad averli umidi.

Quindi attorcigliare le lunghezze fino a formare uno chignon alto da fissare con un elastico morbido di spugna, in modo che non dia fastidio durante la notte. Al mattino successivo muovere semplicemente i capelli con le dita per un effetto mosso molto naturale. Per avere i capelli mossi si può provare anche il metodo delle trecce da inserire in una bandana e in un foulard.

La notte è anche il momento ideale per fare una maschera specifica per il tipo di capello, da lasciar agire fino alla doccia della mattina, oppure per mettere in posa i bigodini (meglio se di spugna). Infine, se al mattino i capelli sono piatti, si può agire sulle radici con uno shampo secco per dare loro più volume. Con questi consigli sarà possibile svegliarsi con i capelli perfetti ogni mattino.

