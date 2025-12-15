Il paradiso delle signore: Adelaide e Marcello di nuovo insieme, la reazione di Rosa

La puntata del 22 dicembre de Il Paradiso delle signore farà tremare i fan della soap. Cosa accadrà tra Rosa, Marcello e Adelaide?

Marcello ha lasciato Adelaide prima delle nozze con la contessa perché innamorato di Rosa. Questa scelta ha avuto delle conseguenze che non sono ancora finite. Ci sarà un colpo di scena che potrebbe ingarbugliare la situazione tra i tre personaggi della soap seguita ogni giorno da milioni di telespettatori.

La soap di Rai Uno tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori dal lunedì al venerdì alle 16.00 circa. La trama è avvincente e la nuova stagione è iniziata con grandi colpi di scena.

La prossima settimana vedremo Fulvio che prenderà una decisione sulla proposta di matrimonio di Mario a Caterina mentre Roberto capirà che non può più intromettersi nella relazione.

Agata nel frattempo scoprirà un bando per aspiranti restauratori e confiderà a Mimmo di volerci partecipare. Irene riceverà un invito di Cesare per il Natale e Botteri avrà un’emergenza con il figlio Teo e sarà aiutato da Delia e Concetta.

I fan della soap, poi, potranno seguire le nuove mosse di Adelaide per avvicinarsi a Marcello. Lo riammetterà al Circolo fingendo di voler dimenticare il passato e lasciarlo alle spalle ma la verità è un’altra.

Marcello passa la notte con Adelaide, come reagirà Rosa?

Adelaide continua il suo machiavellico piano di vendetta contro Marcello e Rosa. Non parteciperà alla festa natalizia del Circolo ma andrà a St. Moritz Con Italo. Umberto Guarnieri è dispiaciuto per questa partenza, nel frattempo Adelaide fa recapitare a Marcello un biglietto invitandolo a raggiungerla per un’emergenza.

Matteo cerca di convincere il fratello a non andare a St. Moritz ma non verrà ascoltato. Marcello è preoccupato che la contessa possa compiere qualche gesto estremo e così partirà lasciando sola Rosa a Milano.

Ed è così che nella puntata del 22 dicembre Marcello trascorrerà la notte nello chalet di Adelaide. Il piano di vendetta ha preso forma, i due innamorati sono stati separati.

Dopo essere riuscita a rimandare le nozze di Barbieri, dunque, raggiunge questo nuovo obiettivo. Marcello resterà con lei nello chalet ma cosa accadrà tra i due? Ci sarà un riavvicinamento, un momento romantico con tradimento ai danni di Rosa oppure l’uomo ribadirà alla contessa i suoi sentimenti per la ragazza?

Nessuna anticipazione al riguardo, i fan dovranno attendere la puntata per capire come si evolverà la trama de Il Paradiso delle Signore.