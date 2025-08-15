Il paradiso delle signore 10, spoiler prime puntate: cosa nasconde Fulvio

Il paradiso delle signore sta per tornare con la decima stagione e tanti nuovi episodi. Andrà in onda a partire dall’8 settembre e sono tante le new entry nel cast con cui il pubblico “farà conoscenza”.

Ci sarà anche Fulvio, un nuovo magazziniere che arriva al Paradiso per risollevare la sua sorte. Infatti è un ex imprenditore caduto in disgrazia. Interpretato dall’attore Simone Montedoro, noto al grande pubblico perché nel 2008 ha vestito i panni del capitano della stazione dei Carabinieri di Don Matteo, questo personaggio ha però qualcosa da nascondere.

Cosa nasconde Fulvio de Il paradiso delle signore 10

Ogni nuovo personaggio de Il paradiso delle signore 10 lo conosceremo piano piano nel corso della nuova stagione. Lo stesso accadrà per Fulvio che è arrivato a Milano nel Grande Magazzino assieme a sua figlia Caterina, un’altra new entry nel cast che presto troverà lavoro come Venere proprio qui.

Fulvio, dopo essere caduto in disgrazia, non avrà il coraggio di dire la verità a sua figlia Caterina, mentendole sul suo nuovo impiego professionale, ovvero proprio quello di magazziniere del Paradiso.Il nuovo magazziniere del Paradiso delle Signore riuscirà a convincere Roberto Landi ad assumerlo stabilmente per quell’impiego. Dopo aver visto fallire la sua fabbrica di bottoni, Fulvio si dirà pronto a ripartire con dignità.

Ma inizialmente non sarà in grado di essere sincero al 100% con sua figlia Caterina. L’uomo, infatti, non le dirà di essere stato assunto come magazziniere bensì di aver trovato lavoro come contabile in una prestigiosa azienda milanese, promettendole così che presto torneranno ad avere il loro tenore di vita di un tempo.

Sicuramente, man mano che gli episodi vanno avanti il pubblico potrà conoscere tutta la storia di questo nuovo personaggio, Fulvio, pronto anche a ricominciare da un lavoro umile per risollevare la sua vita e garantire un futuro dignitoso a sua figlia Caterina.

Ma cosa accadrà fra padre e figlia? Lei scoprirà il suo segreto? E come reagirà? La soap del Paradiso ci ha abituati a dei buoni sentimenti, tendenzialmente. C’è chi scommette che Caterina sarà molto orgogliosa di suo padre e non c’è dubbio che i due si troveranno molto bene nel Grande Magazzino dove tutti si comportano come una grande famiglia.

C’è da dire che oltre alla storia di questi due nuovi personaggi, torneremo a scoprire anche cosa accadrà a tutti gli altri protagonisti della soap.