Il commissario Ricciardi anticipazioni terza stagione, data di messa in onda | Trama | Nuovi attori

Ogni serie TV per Lino Guanciale si conferma come una scommessa già vinta. La prova non arriva soltanto dal fortunatissimo ruolo in Che Dio ci aiuti, che ha segnato il suo reale esordio, ma anche dagli altri personaggi che negli anni l’hanno visto come indiscusso protagonista della scena.

Non a caso, tra i ruoli memorabili interpretati da Lino Guanciale troviamo Carlo Conforti de L’Allieva e, naturalmente, Il Commissario Ricciardi che, proprio in questi anni, è stato tra gli show più visti e ammirati dal pubblico.

In queste settimane, infatti, cresce considerevolmente la trepidante attesa della terza stagione targata Rai, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Il Commissario Ricciardi anticipazioni terza stagione: ancora drammi per Ricciardi

Negli ultimi giorni sono state diffuse diverse notizie sul terzo capitolo della serie, e il caro Ricciardi è pronto a raccontare un nuovo pezzo della sua vita professionale, tra misteri e retroscena sentimentali.

Il protagonista, interpretato da Lino Guanciale, ha finalmente deciso di mettersi in gioco anche sul piano personale: ha avviato una frequentazione con Enrica, dopo essersi dichiarato al padre. Tuttavia, la madre della donna continuerà a fare non poco ostruzionismo alla loro storia d’amore.

Ma non è tutto, per Luigi Alfredo Ricciardi arriverà anche un arduo mistero da risolvere: una lunga serie di omicidi eseguiti (probabilmente) con lo stesso modus operandi, che rimandano alla figura del “serial killer”, ancora prima che questo termine venisse studiato e codificato nei manuali di criminologia.

Nuovi attori in arrivo a Il Commissario Ricciardi

Al momento non è ancora chiaro chi sarà l’interprete del serial killer citato in precedenza, né se vi saranno nuovi e importanti personaggi ad affiancare Ricciardi. Secondo quanto riportato da vari magazine, tra cui TV Sorrisi e Canzoni, ritroveremo Enrico Ianniello nel ruolo di Bruno Mondo, Serena Iansiti nei panni di Livia Lucani e Maria Vera Ratti ancora una volta in quelli di Enrica Colombo.

Il pubblico potrà inoltre rivedere attori del calibro di Nunzia Schiano, Fabrizia Sacchi e Mario Pirrello, rispettivamente nei ruoli di Rosa, Lucia e Angelo Garzo, affiancati da Marco Palvetti, Adriano Falivene e Peppe Servillo, che interpreteranno Galco, Bambinella e Don Pierino.

Infine, ma non meno importante, la data di messa in onda è già stata annunciata: la nuova stagione de Il Commissario Ricciardi debutterà il 3 novembre 2025 in prima serata su Rai 1, come comunicato anche nei palinsesti ufficiali della Rai.