Regali di Natale IKEA: come riempire l’albero di regali senza svuotare il portafoglio

Dicembre si avvicina, è giunto il momento di iniziare a pensare ai regali di Natale da fare ad amici e parenti. Se il tuo budget è limitato ma vuoi comunque sorprendere qualcuno di speciale, da IKEA trovi tante idee regalo utili e carine, perfette da mettere sotto l’albero senza spendere una fortuna.

Dalle candele profumate alle decorazioni natalizie, puoi scegliere pensieri personalizzati in base ai gusti di chi li riceverà. Vediamo insieme quali sono le idee regalo di Natale da non perdere da IKEA per stupire amici e parenti, senza correre il rischio di superare il budget!

Idee regalo di Natale da IKEA: i prodotti più belli da mettere nel carrello

Da comprare sia online che negli store presenti in tutto il territorio italiano, IKEA propone una vasta scelta di articoli natalizi da fare a se stessi o da regalare a Natale ad amici e parenti. Perfetti anche solo per fare un pensierino a un collega o a una persona con cui hai poca confidenza, da IKEA troverai sicuramente l’idea perfetta di cui hai bisogno.

Una delle idee più gettonate e anche sempre molto apprezzate sono le candele profumate. Da IKEA quest’anno trovi tantissime candele natalizie, ideali da regalare il 25 dicembre. Dalle candele in vetro a quelle a forma di mela, con meno di 5 euro potrai fare un regalo che verrà decisamente apprezzato.

Un’altra idea molto carina è la lampada da tavolo a batteria a forma di campana: all’interno potrai ammirare una nevicata notturna e rendere l’atmosfera più accogliente. La lampada a forma di renna, invece, è una decorazione in legno da mettere anche sul tavolo come centrotavola per le feste di Natale.

Se cerchi un’idea per sorprendere un bambino o una bambina, scegli il grembiule abbinato al cappello per trasformare i piccoli di casa in piccoli chef. Per un pensierino sotto i 10 euro, puoi trovare tantissimi set di decorazioni per l’albero o per abbellire la casa sotto le feste. Per un regalo più impegnativo, invece, puoi optare per un plaid a fantasia o una tovaglia natalizia.

Le idee regalo IKEA sono pratiche, versatili e adatte a tutte le tasche. Che tu stia cercando un pensiero utile per la casa o qualcosa di carino per la cucina, puoi scegliere il tuo regalo in modo facile e veloce. Puoi anche combinare i vari articoli e fare tanti piccoli regali a qualcuno di speciale per te!