I Cesaroni, torna il caos a Roma: un ritorno “fantasma” rischia di far saltare le nozze di Marco

Nuova stagione de I Cesaroni, tanto attesa da innescare un’attesa febbrile tra i fan. I rumour fanno riferimento anche a un gradito ritorno da parte di un volto noto della serie TV… e di chi si tratta?

Ebbene sì, nel corso delle ultime settimane non si è fatto altro che parlare dell’attesissimo ritorno de I Cesaroni.

Giulio, insieme ai suoi figli, è pronto a raccontare come sono cambiate così radicalmente le loro vite: quali sono i percorsi lavorativi e, soprattutto, quelli sentimentali.

Troveremo Marco con una nuova compagna e, a quanto pare, con un nuovo figlio, ma in questo frangente alle prese con problemi legati alla figlia avuta con Eva diversi anni fa. E il tutto non finisce di certo qui.

I Cesaroni tornano: le anticipazioni

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dunque, nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore troviamo proprio l’atteso ritorno della serie TV I Cesaroni. La trama è ancora avvolta da numerosi dettagli, ma ben presto vedremo Marco in una veste genitoriale completamente diversa da quella che ricordavano i fan.

Una ventata di freschezza nel cuore della Garbatella che porrà l’attenzione anche su altri personaggi della serie TV, come nel caso di Walter, di nuovo a Roma e probabilmente invischiato in qualche guaio. È già stato riferito che non saranno presenti sul set Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Micol Olivieri e Max Tortora, ma questo non significa che non ci saranno grandi novità in tal senso.

Un ex personaggio potrebbe tornare ne I Cesaroni

Le notizie diffuse nel corso delle ultime settimane circa la messa in onda della prima puntata de I Cesaroni fanno riferimento proprio a un ingresso plateale: quello di Marta, la figlia che Marco ha avuto con Eva e che si era trasferita all’estero insieme alla madre.

Proprio a causa di conflitti con Eva, Marta deciderà di lasciare la casa della madre e arrivare così a Roma, cercando rifugio dal padre. Questo porrà Marco davanti a una lunga serie di problemi, soprattutto dal momento che sta per convolare a nozze con un’altra donna con la quale ha intrapreso una nuova relazione.

In particolar modo, è stato riferito che proprio Eva potrebbe avere un ruolo importante dietro le quinte di queste nozze: sembrerebbe pronta a mettere in atto una vera e propria vendetta, allontanando Marco dalla sua nuova compagna. Ma questo lo scopriremo soltanto durante la messa in onda delle prossime puntate, che arriveranno già a partire dal 13 aprile.