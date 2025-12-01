Ho fatto l’insalata di polpo perfetta, così non la batte nessuno

Insalata di polpo con le patate tenera, profumata e facilissima: ricetta perfetta con polpo morbido, patate sode e condimento al limone spiegata passo passo per non sbagliare più e la certezza di ottenere un piatto irresistibile.

Insalata di polpo con le patate: un piatto semplice, elegante e saporito, perfetto quando vuoi portare in tavola qualcosa di fresco e fatto davvero come si deve.

C’è qualcosa nell’Insalata di polpo con le patate. che piace così tanto da non poter mancare in tavola soprattutto per occasioni speciali come il Natale. Già mentre la prepari, la cucina prende quel profumo di mare che conquista e dato che oggi il polpo era bellissimo, ho capito che non valeva la pena aspettare quasi un mese per prepararlo, l’ho fatto subito e stasera si cena alla grande.

Il bello di questo piatto è che non serve nulla di complicato, perché in fondo, si tratta di pochi ingredienti, tutti semplici e pochi passaggi per un risultato perfetto. L’unica cosa a cui prestare maggiormente attenzione, resta sicuramente la cottura del polpo che deve diventare tenero al punto giusto. Stessa cosa per le patate e una volta che tutto sarà pronto, il condimento farà la sua parte.

Insalata di polpo con le patate: la ricetta facile per farla perfetta!

Insomma, una ricetta che da soddisfazione e piace a chiunque. Un modo originale come sempre per arricchire la tavola a Natale, sorprendendo chiunque l’assaggi. Non solo è facile da fare, ma si può anche personalizzare a proprio piacimento. Spesso ad esempio aggiungo un mix di olive nere e bianche, o della rucola che ci sta divinamente e qualche acciuga sott’olio, devo dire che il risultato se vuoi impressionare, è ancora meglio. E dunque direi quindi di passare all’azione e vedere tutti i passaggi con calma preparandolo in anticipo, così per natale sarai pronta a stupire tutti con un’Insalata di polpo con le patate perfetta. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti circa

Ingredienti per l’Insalata di polpo con le patate

Per 4-5 persone

1 kg di polpo pulito

1 kg di patate

Olio extravergine d’oliva q.b.

1 limone

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara l’Insalata di polpo con le patate

Per prima cosa, il polpo va pulito se non lo è già. Per cui, svuota la testa, rovesciala e puliscila a fondo. Elimina bocca e occhi e sciacqualo sotto acqua corrente. Riempi poi una pentola capiente con acqua e portala a bollore. Aggiungi una manciata di sale senza esagerare e quando il bollore sarà raggiunto, mantenendo il polpo dalla testa, immergilo tre volte circa, per far ben arricciare i tentacoli. Fatto questo passaggio, immergi tutto il polpo e lascia che l’acqua ritorni a bollore, dopodiché cala leggermente la fiamma, pochè deve cuore per circa 40 minuti. Il tempo di cottura va a seconda del peso del polpo una volta pulito: se pesa ad esempio 1 kg, dovrà cuocere all’incirca 40 minuti, più è pesante, più cuoce. L’acqua inizia a fremere, abbassa la fiamma. Deve solo sobbollire piano, niente bollore violento. Lascialo cuocere per circa cinquanta minuti. Ogni tanto dai una controllata infilando una forchetta nel punto più spesso dei tentacoli: se entra senza resistenza, sei a posto. Non avere fretta, è proprio in questa fase che il polpo diventa perfetto. Mentre il polpo cuoce, dedicati alle patate. Lavale, mettile in una pentola con acqua fredda e portale a bollore. Cuoci fino a quando non sono morbide ma ancora sode, poiché dovranno mantenere la forma e non sfaldarsi. Una volta pronte, scolale e falle intiepidire un attimo prima di sbucciarle per non scottarti. Poi tagliale a tocchetti simili e mettile in una ciotola capiente. Ora torna al polpo: quando è tenero, spegni il fuoco e lascialo riposare nell’acqua di cottura per una decina di minuti. (Non saltare questo passaggio, perché è qui che trattiene tutto il suo sapore.) Poi scolalo, trasferiscilo sul tagliere e taglialo a pezzi regolari. Versa nella ciotola con le patate anche il polpo e condisci tutto con un bel giro di olio extravergine. Grattugia sopra un po’ di scorza di limone se ti piace e poi spremine metà. Aggiungi prezzemolo tritato finemente, sale e pepe. Mescola con calma, dal basso verso l’alto, fin quando diventa una cosa sola, ma senza rompere le patate.

A questo punto assaggia e vedi com’è, ti anticipo che a volte serve ancora un po’ di olio in più, perché le patate ne assorbono tanto. In più controlla di sale se ti sembra giusto e nel caso, aggiungine un po’. Mescola un’ultima volta e versa tutto in un bel piatto da portata. Ora che il tuo polpo con le patate è pronto da servire in tavola, non ti resta che goderti tutti i complimenti che ti arriveranno. Sono più che certa, che con il polpo con le patate in tavola anche a Natale, farai un figurone. E se vuoi un’altra idea veloce e sempre vincente da aggiungere al tuo menù di Natale, senti a me, prepara una bella impepata di cozze: stessa freschezza, stessa soddisfazione te lo dico io. Buon appetito!