Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di nuovo insieme ma non è come sembra: la verità sulla coppia di Uomini e Donne

La verità sulla coppia di Uomini e Donne: cosa sta succedendo davvero fra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara?

C’è chi sospettava che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si fossero lasciati a poche settimane dalla scelta avvenuta negli studi di Uomini e Donne. Tante le segnalazioni ricevute dagli esperti del gossip a riguardo. Inoltre, anche i segnali “social” non lasciavano spazio ai dubbi.

Poche foto insieme e tante invece da soli, anche in vacanza. Ma poi la coppia è stata avvistata insieme a Salerno e quindi i fan avevano gioito di questo. Ma purtroppo le cose non sono come sembrano: ecco la verità sulla coppia di Uomini e Donne.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: la verità sulla coppia di Uomini e Donne

La storia di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara torna al centro del gossip: stanno probabilmente attraversando una crisi, si sono lasciati davvero o tutto procede a gonfie vele fra loro? Dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne, i due hanno cominciato a frequentarsi lontano dai riflettori.

Sembravano felici e innamorati ma come tutte le coppie hanno probabilmente attraversato degli alti e bassi. I primi segnali di tensione non hanno tardato ad arrivare dopi la scelta. Cristina inizialmente ha smentito una crisi, affermando che fra loro andasse tutto bene ma il chiacchiericcio non si è placato. Infatti i due sembravano sempre molto freddi nelle comparse pubbliche e il silenzio sui social è stato un altro campanello d’allarme, indicatore che fra loro ci fosse qualcosa che non andava.

Ma recentemente una delle segnalazioni è avvenuta dopo un avvistamento a Salerno, dove la coppia sarebbe apparsa distaccata.Successivamente, Cristina Ferrara ha sorpreso Gianmarco Steri a Roma nel suo negozio di barberia durante un corso di formazione. Un gesto che sembrava confermare il legame fra i due.

Ma l’ultima segnalazione ricevuta da Deianira Marzano riapre i dubbi: “Hanno discusso tutta la sera, ero nello stesso locale”, ha scritto un testimone.

Secondo la segnalazione, i due sarebbero stati avvistati nuovamente a Salerno, ma in un clima tutt’altro che disteso, anzi hanno discusso per tutta la serata.

I diretti interessati però non hanno replicato e sono rimasti in silenzio. Cristina Ferrara continua a postare delle storie in cui appaiono complici ma nulla più mentre Gianmarco mantiene un profilo più basso. Da una parte lei potrebbe star cercando di sviare tutti dalle difficoltà che stanno attraversando mentre lui vuole fare il riservato. Una strategia comunicativa che fa “impazzire” i fan che invece vorrebbero delle dichiarazioni da parte della coppia.