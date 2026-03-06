Frittata di zucchine e peperoni | 10 minuti e la metti in tavola

di

Colorata, morbida e ricca di sapore: la frittata di zucchine e peperoni è la soluzione veloce per un pranzo o una cena leggera. La frittata di zucchine e peperoni è un secondo piatto semplice e genuino che unisce due verdure molto amate della cucina mediterranea. Le zucchine donano morbidezza e delicatezza, mentre i peperoni aggiungono un gusto più deciso e un colore vivace che rende la frittata ancora più invitante. Preparare una frittata di zucchine e peperoni perfetta è molto facile: basta cuocere prima le verdure in padella per renderle morbide e poi unirle alle uova sbattute. In pochi minuti si ottiene una frittata soffice e saporita, ideale anche da servire a temperatura ambiente. Ingredienti della ricetta 5 uova 2 …

frittata di zucchine e peperoni

Colorata, morbida e ricca di sapore: la frittata di zucchine e peperoni è la soluzione veloce per un pranzo o una cena leggera.

La frittata di zucchine e peperoni è un secondo piatto semplice e genuino che unisce due verdure molto amate della cucina mediterranea. Le zucchine donano morbidezza e delicatezza, mentre i peperoni aggiungono un gusto più deciso e un colore vivace che rende la frittata ancora più invitante.

Preparare una frittata di zucchine e peperoni perfetta è molto facile: basta cuocere prima le verdure in padella per renderle morbide e poi unirle alle uova sbattute. In pochi minuti si ottiene una frittata soffice e saporita, ideale anche da servire a temperatura ambiente.

Ingredienti della ricetta

  • 5 uova
  • 2 zucchine medie
  • 1 peperone rosso
  • 1 peperone giallo
  • 40 g di parmigiano grattugiato
  • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
  • Sale q.b.
  • Peppe q.b.
  • Prezzemolo tritato q.b.

Procedimento passo passo della ricetta

  • Lavare le zucchine e tagliarle a rondelle sottili.
  • Pulire i peperoni eliminando semi e filamenti interni e tagliarli a striscioline.
  • Scaldare l’olio in una padella capiente.
  • Aggiungere prima i peperoni e cuocerli per qualche minuto.
  • Unire le zucchine e continuare la cottura finché le verdure risultano morbide.
  • Nel frattempo rompere le uova in una ciotola e sbatterle con sale, pepe e parmigiano.
  • Aggiungere il prezzemolo tritato e mescolare.
  • Versare le uova sulle verdure direttamente nella padella.
  • Cuocere a fuoco medio finché la base si rassoda.
  • Girare la frittata con l’aiuto di un piatto e cuocere anche l’altro lato per qualche minuto.

La frittata di zucchine e peperoni è pronta: morbida, profumata e ricca di colori. Un piatto semplice ma gustoso che si prepara in poco tempo e mette d’accordo tutta la famiglia.

Gestione cookie