Frittata di zucchine e peperoni | 10 minuti e la metti in tavola

Colorata, morbida e ricca di sapore: la frittata di zucchine e peperoni è la soluzione veloce per un pranzo o una cena leggera.
La frittata di zucchine e peperoni è un secondo piatto semplice e genuino che unisce due verdure molto amate della cucina mediterranea. Le zucchine donano morbidezza e delicatezza, mentre i peperoni aggiungono un gusto più deciso e un colore vivace che rende la frittata ancora più invitante.
Preparare una frittata di zucchine e peperoni perfetta è molto facile: basta cuocere prima le verdure in padella per renderle morbide e poi unirle alle uova sbattute. In pochi minuti si ottiene una frittata soffice e saporita, ideale anche da servire a temperatura ambiente.
Ingredienti della ricetta
- 5 uova
- 2 zucchine medie
- 1 peperone rosso
- 1 peperone giallo
- 40 g di parmigiano grattugiato
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- Sale q.b.
- Peppe q.b.
- Prezzemolo tritato q.b.
Procedimento passo passo della ricetta
- Lavare le zucchine e tagliarle a rondelle sottili.
- Pulire i peperoni eliminando semi e filamenti interni e tagliarli a striscioline.
- Scaldare l’olio in una padella capiente.
- Aggiungere prima i peperoni e cuocerli per qualche minuto.
- Unire le zucchine e continuare la cottura finché le verdure risultano morbide.
- Nel frattempo rompere le uova in una ciotola e sbatterle con sale, pepe e parmigiano.
- Aggiungere il prezzemolo tritato e mescolare.
- Versare le uova sulle verdure direttamente nella padella.
- Cuocere a fuoco medio finché la base si rassoda.
- Girare la frittata con l’aiuto di un piatto e cuocere anche l’altro lato per qualche minuto.
La frittata di zucchine e peperoni è pronta: morbida, profumata e ricca di colori. Un piatto semplice ma gustoso che si prepara in poco tempo e mette d’accordo tutta la famiglia.