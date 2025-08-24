Forbidden Fruit, spoiler bomba dalla Turchia: chi si sposa e quando

Forbidden Fruit è giunto alla sua seconda stagione e i colpi di scena continuano a susseguirsi. Nelle prossime puntate della soap opera turca che vede per protagoniste le sorelle Zeynep e Yildiz ci sarà un matrimonio: chi si sposerà e quando?

La soap opera turca ha conquistato il pubblico, sempre più curioso di scoprire quali saranno gli sviluppi. Forbidden Fruit narra le vicende di due sorelle unite da un forte legame ma anche molto diverse tra loro. Yildiz è ambiziosa e attratta dal lusso e sogna una vita agiata; mentre Zeynep è più umile e non vuole rinunciare ai suoi principi.

L’entrata in scena di Ender, una donna dell’alta società intenta a divorziare dal ricco marito Halit senza perdere il suo patrimonio, cambia la loro vita. Yildiz si lascia coinvolgere nei suoi piani, finendo tuttavia con l’iniziare una relazione con Halit. Zeynep, invece, comincia a lavorare per uno dei soci in affari dell’uomo, Alihan, con il quale intraprende una storia caratterizzata da alti e bassi.

Forbidden Fruit, ritorno di fiamma per la coppia: arriva la proposta di matrimonio

Le prossime puntate di Forbidden Fruit saranno incentrate proprio sul rapporto travagliato tra Zeynep e Alihan. La loro storia d’amore si è interrotta improvvisamente per volere del socio di Halit, ormai convinto di non poter più amare. Alihan ha deciso di tirarsi indietro senza dare spiegazioni a Zeynep e la donna, dopo la fine della loro relazione, ha iniziato a frequentare Cem.

Zeynep, tuttavia, ha capito ben presto di non provare nulla per quest’ultimo. Il suo amore per Alihan non si è mai spento e, negli episodi in arrivo della soap opera, la loro storia d’amore andrà incontro ad una svolta. Gli spoiler dalla Turchia rivelano che ci sarà un ritorno di fiamma tra i due, sebbene non mancheranno gli imprevisti.

Quando la donna deciderà di dare un’altra possibilità ad Alihan, infatti, riceverà una spiacevole sorpresa. Seguendo il consiglio di Caner ed Emir, si recerà a casa del suo ex fidanzato senza avvisarlo. Tuttavia, una volta arrivata da Alihan, Zeynep resterà sconvolta: lo troverà in accappatoio insieme a Hira, la donna che ha iniziato a frequentare in seguito alla loro rottura.

Zeynep se ne andrà, ma dopo l’accaduto Hira le parlerà dicendole che secondo lei Alihan vuole chiederle di sposarlo. A faglielo pensare sono l’anello di fidanzamento e le due fedi nuziali che ha trovato tra i suoi effetti personali. Zeynep, però, contraddirà Hira spiegando che lei e Alihan sono già stati fidanzati. Ma la verità è che l’uomo è intenzionato a riconquistare la sua ex e diventare suo marito.

Alihan e Zeynep avranno un confronto e, alla fine, lei lo perdonerà. Il loro ritorno di fiamma non piacerà a Hira, determinata a portare avanti la sua relazione con Alihan, e nemmeno a Zerrin, che cercherà di convincere il fratello a tornare insieme a Hira. Alihan, da parte sua, non vorrà saperne nulla: è pronto a sposarsi con la sua amata. Tutto ciò spingerà Cem a tornare in America, sicuro di non avere più chance con Zeynep.